Há de se ter esperança sempre

Nos últimos artigos, apresentei situações da política em Portugal e no Brasil um tanto quanto incômodas: sistemas de governos eficientes na teoria, mas ainda não tão eficazes na prática; desânimo da população em relação à atividade política; e surgimento do autoritarismo digital.

Com alguns anos de trabalho nos bastidores da política, tenho em mente diversos exemplos marcantes de ações sérias capazes de promover o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável que geraram melhorias significativas na vida da população.

Neste artigo, exploraremos duas iniciativas inovadoras, uma lá no Brasil, outra cá de Portugal, que demonstram como ações simples, mas bem planejadas, podem produzir impactos significativos na vida das pessoas. Por meio dos casos de Taboão da Serra e do Concelho de Peso da Régua, evidenciaremos a importância da educação, da saúde e do cuidado com os idosos e a necessidade de uma gestão pública comprometida com o bem-estar da população.

Sob a administração de Evilásio Farias (2005 a 2008/ 2009 a 2012), Taboão da Serra se destacou por um programa inovador na área da educação. Idealizado pelo então secretário de Educação, César Callegari, o Programa Inteiração Família Escola levava os professores até as casas dos alunos após o período de aulas, promovendo um contato mais próximo com o ambiente familiar e social.

Essa iniciativa resultou em uma melhoria significativa no aprendizado das crianças. Estudos indicam que o desempenho escolar das crianças aumentou, em média, 20%.

Querer é fazer. Até hoje, me recordo do orgulho, da integração e da superação que a iniciativa despertou nos munícipes e nos professores. Foi como um efeito dominó: uma ação simples, pautada na escuta ativa, na aproximação e no afeto, que gerou transformações profundas na sociedade taboanense.

É importante ressaltar que Taboão da Serra é uma cidade com recursos limitados, dependendo maioritariamente do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para sustentar suas atividades. Apesar disso e de ser um dos municípios mais densamente povoados da região, a cidade conseguiu implementar um projeto de grande impacto social.

Apresento este caso como um exemplo inspirador de como a vontade política pode transformar a realidade. É claro que se trata de um pequeno passo em direção a uma educação de qualidade para todos, mas demonstra o potencial de iniciativas locais para impactar positivamente a vida das pessoas. A educação, afinal, é um direito fundamental e um pilar para o desenvolvimento de qualquer sociedade.

Não pretendo comparar uma cidade de médio porte como Taboão da Serra com um país como Portugal. No entanto, a experiência local demonstra a força de uma parceria entre governo e professores, que, juntos, conseguiram superar obstáculos e estabelecer uma nova forma de relacionamento com os profissionais da educação. Tive a oportunidade de acompanhar de perto essa transformação e posso afirmar que ela foi significativa.

A repercussão desse projeto extrapolou as fronteiras brasileiras. Ganhou o Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Brasil (ODM Brasil) 2007, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), braço da ONU para causas inovadoras. Callegari, com sua expertise, disponibilizou todo o know-how do programa para auxiliar outras cidades na sua implementação.

Enquanto apresento um exemplo de sucesso brasileiro na área da educação, com foco em crianças, em Portugal, destaco uma iniciativa na área social e da saúde direcionada a idosos. Ambas as atividades têm em comum a visita domiciliar como estratégia de atendimento.

No Concelho de Peso da Régua, a Associação Cultural e Beneficente de Santa Maria de Sedielos oferece o serviço de assistência domiciliar (SAD) para idosos em situação de vulnerabilidade. Além disso, a associação administra um lar residencial para cerca de 40 idosos e um centro de dia, proporcionando cuidados e atividades para pessoas mais velhas.

Durante quase dois anos, em plena pandemia, pude contar com a dedicação das auxiliares do Lar de Sedielos, como Judith, Cristina e Elsa. Elas vinham em casa três vezes ao dia para me ajudar a cuidar do Francisco, nos momentos em que mais precisávamos. A impecabilidade e o profissionalismo dessas mulheres são dignos de elogio. Foi um privilégio poder contar com profissionais qualificados para cuidar de nossos entes queridos em momentos de fragilidade, proporcionando não apenas assistência técnica, mas também apoio emocional.

É importante ressaltar que essas profissionais percorrem longas distâncias, muitas vezes superando 300 km por dia, para atender dezenas de famílias em suas próprias casas. Portugal lidera o ranking dos países da União Europeia com maior proporção de pessoas com 65 anos ou mais (24% da população).

Essa demanda se justifica pela crescente população idosa em Portugal, sendo que metade das pessoas que vivem sozinhas pertence a essa faixa etária. As áreas rurais, como a aldeia de Sedielos no Douro, concentram um número ainda maior de idosos, o que torna esses serviços de assistência domiciliar ainda mais essenciais.

Projeto de Lei de 2013 que figura entre uma das ações de maior impacto no atendimento ao idoso, esse serviço é oferecido em parceria entre o governo local, o apoio da União Europeia e a co-participação dos usuários, de acordo com seus rendimentos.

Os exemplos do Brasil e de Portugal aqui apresentados não são casos isolados, mas demonstrações concretas de como políticas públicas podem garantir serviços de qualidade e humanizados, tanto na educação quanto na assistência aos idosos. A visita domiciliar, seja por professores, seja por assistentes sociais, permite levar não apenas conhecimento e cuidados, mas também carinho e conforto às pessoas nas próprias casas. São ações como essas que nos enchem de esperança tanto lá quanto cá!

* Dedico este artigo à memória de dois grandes Senhores da história da política brasileira: Chico Santa Rita, jornalista e publicitário, que dedicou mais de 40 anos da vida à política, sempre com esperança e fé na democracia. E ao doutor Evilásio Farias, paraibano de Cabaceiras, que marcou a história de Taboão da Serra, a cidade que escolheu para viver. Foi uma honra ter trabalhado ao lado de vocês.