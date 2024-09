Infarmed nega interferência mas confirma contacto do ex-director clínico do Santa Maria

Na sua audição na comissão de inquérito ao “caso das gémeas”, o presidente do Infarmed confirmou que o antigo director clínico do Santa Maria o contactou por telefone e por email.

Rui Santos Ivo confirmou que o antigo director clínico do Hospital Santa Maria - que é arguido no processo dedicado ao caso das gémeas - o contactou antes de o pedido para a administração do Zolgensma ter sido submetido. Na sua audição na comissão parlamentar de inquérito (CPI), o presidente do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento garantiu não ter existido interferência nem do Governo nem da Presidência da República junto da entidade.