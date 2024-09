A “fantochada” das negociações para o Orçamento do Estado

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afastou nesta segunda-feira a possibilidade de governar em regime de duodécimos, caso o Orçamento do Estado para 2025 seja "chumbado" pela Assembleia da República. À oposição, deixou um apelo para que "todos tenham sentido de responsabilidade", "muita paciência" e não alimentem a "pequena intriga". Mas Montenegro quer mesmo chegar a um acordo?

