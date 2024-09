Despesa com armamento caiu 21% em 2023 face a recorde de 2022

A Lei de Programação Militar (LPM) foi executada em 64% no ano passado, o que corresponde a uma verba de 372,5 milhões de euros. São 97 milhões abaixo da verba executada em 2022, representando um decréscimo de 21%. Os dados constam do Relatório de Execução da Lei de Programação Militar, que será debatido esta terça-feira na comissão parlamentar de Defesa, na Assembleia da República. Em termos absolutos, o valor executado em 2023 é o segundo mais alto de sempre, mas representa uma descida quando comparado com 2022, período em que se bateu o recorde em termos de verba executada – foram então perto de 470 milhões de euros – depois de no final de Fevereiro desse ano ter eclodido a guerra na Ucrânia.

