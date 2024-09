Uma cara com olheiras que nos representa a todos e mais sete novos emojis

O emoji com olheiras ganhou a distinção de “emoji mais antecipado de 2024” com mais de 60% dos votos.

Já sabemos quais são os emojis que vão reforçar o teu leque de opções a partir do próximo ano. É um lote variado que inclui uma carinha exausta com olheiras, uma árvore sem folhas, uma harpa, uma impressão digital, uma pá, um salpico de tinta roxa, um rabanete e a bandeira de uma ilha no canal inglês chamada Sark.

Desta vez não há alterações em relação à lista apresentada no Dia Mundial do Emoji, que se assinala a 17 de Julho – apenas a confirmação dos emojis que vão chegar “aos diversos dispositivos digitais ao longo dos próximos meses e ao longo de 2025”, lê-se no site da especialidade Emojipedia.

Depois de ter sido apresentada em Julho, a lista foi aprovada no início de Setembro pelo Consórcio Unicode, a organização sem fins lucrativos responsável pela biblioteca de emojis que são depois adaptados a todas as plataformas.



É uma actualização antecipada – especialmente pelo emoji com olheiras, que ganhou a distinção de “emoji mais antecipado de 2024”, com mais de 60% dos votos. O menos votado foi (sem grande surpresa) a bandeira de Sark, com menos de 2% dos votos — afinal, trata-se de pequena ilha com uma população de cerca de 500 pessoas.

O emoji da bandeira de Sark é também uma das excepções a uma regra do consórcio Unicode, que decidiu, em Março de 2022 não aceitar mais propostas para “emojis de bandeiras de qualquer categoria”. E, apesar de ter sido aprovada agora uma nova bandeira, a regra continua em vigor.

Se te estás a perguntar porque é que existe um emoji de uma árvore sem folhas, a razão é simples: sensibilizar para as alterações climáticas e para a seca.

“A seca é uma parte natural do ciclo climático e há milhares de anos que as árvores se adaptaram a estas condições difíceis. No entanto, o clima está a mudar e a seca está a tornar-se mais frequente, severa e a espalhar-se a outros sítios num curto período de tempo”, escreveu Brian Baihaki, responsável pela proposta.