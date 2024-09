Em Aveiro nasceu uma casa da cor do sal — com vista para a ria

É uma das casas da linha da Costa Nova, em Aveiro, está virada para a ria e mantém o ripado vertical que homenageia as típicas moradias às riscas do local. Rómulo Neto foi o arquitecto responsável pelo projecto — feito para um cliente especialmente exigente: ele próprio.

“A ideia de construir a minha casa surgiu há alguns anos. Nasci em frente à ria, na povoação da Ermida, em Ílhavo. Desde criança que percorria os canais de canoa, vi-a todos os dias ao acordar e queria manter essa proximidade”, conta ao P3. “Não construí para ostentar que tenho uma casa na Costa Nova, mas para manter esse vínculo com a ria”, explica.

O projecto, que apelidou de Casa Cor de Sal, também é feito de recordações de criança e da moradia onde viveu com os pais. A antiga, afirma o arquitecto, tinha um pátio interior e uma cozinha com um plano aberto para a sala, algo que também acontece nesta nova construção. No entanto, a casa de Aveiro tem uma configuração diferente. Além de vários pisos, alterou-se a localização dos espaços sociais, que ficam no primeiro andar para usufruírem da vista, e dos quartos que estão no rés-do-chão.

“Cada projecto tem um lugar que vai determinar a forma e o interior de uma habitação. A lógica da minha casa transformou-se devido ao local onde foi inserida”, justifica Rómulo Neto. No piso inferior da casa estão a garagem e a sala de música.

Em relação aos materiais, saltam à vista o revestimento cerâmico nas casas de banho e o pavimento flutuante branco nas restantes divisões. Nas paredes predomina o branco — não fosse esta a cor do sal — e algumas das peças de mobiliário, como as mesas de apoio feitas de troncos de árvores, são da autoria do arquitecto, que os apanhou no mar.

O branco continua no exterior. O pavimento dos terraços é de madeira e o ripado das varandas é feito de alumínio.

Após dois anos de obras, Rómulo Neto e a família mudaram-se para a casa em 2022. “A minha maior dificuldade foi criar uma casa para mim. Gosto de trabalhar para os outros e de ter um caminho para seguir. Ao construir para mim queria colocar todas as técnicas que aprendi e tudo o que vi no papel e isso seria confuso. Estamos contentes com o resultado, mas se fosse hoje faria tudo diferente”, conclui.