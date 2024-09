A luta estudantil é a luta dos cêntimos?

Começa com uns cêntimos na refeição, e depois é o possível descongelamento da propina, e depois são as residências que aumentam os seus preços.

Ao longo dos tempos, temos visto sucessivas tentativas hostis de aumentos do custo de vida e, consequentemente, do custo de um diploma do ensino superior. Mais recentemente, posso dar o exemplo da Universidade Nova de Lisboa que, em consonância com a Universidade de Lisboa, conseguiu, espezinhando a vontade dos estudantes, subir o preço da refeição para os três euros.

Ora, esta luta dá que falar, e face ao aumento de onze cêntimos que inquietou tanto estudante, surge a questão: será a reivindicação estudantil a luta dos cêntimos?

Rapidamente desconstruímos esta noção: não é a substância que aqui está em questão, é a atitude e o princípio subjacente. Enquanto estudante e enquanto sujeito com espírito crítico, não posso ser complacente e submisso com quem, cêntimo a cêntimo, quer distanciar ainda mais todos os estudantes do Ensino Superior. O muro já está alto, e não consigo aceitar nem mais um tijolo.

Porque a verdade é que começa com uns cêntimos na refeição, e depois é o possível descongelamento da propina, e depois são as residências que aumentam os seus preços. “É só uns cêntimos”, dizem eles, não se apercebendo que a pequena bola de neve que lançaram tem o potencial para se tornar numa avalanche, e deixar alunos, bons alunos, à porta do Ensino Superior.

Ao permitir os pequenos retrocessos sociais no acesso e na frequência no Ensino Superior estamos a abrir uma porta que, enquanto estudantes, não conseguimos controlar. Assim sendo, a única atuação que interessa aos estudantes é (tentar) impedir todo e qualquer retrocesso, por mais insignificativo que pareça ser. Porque, neste tipo de casos, não podemos olhar para o que é, temos de olhar para o que pode vir a ser.

Bem sabemos também que este tipo de retrocessos encontra a sua origem toda no mesmo lugar: o subfinanciamento crónico do Ensino Superior, "resolvido" por alguns com um regime fundacional que afasta os estudantes e aproxima o investimento privado, solução que não resolve estes problemas, e tira o poder de decisão dos estudantes no processo.

Está na hora de dar um passo atrás e de mudar as atuações. Acabem-se os votos a favor e as abstenções das Associações, acabe-se a ambiguidade nas posições e a mão mole nas negociações, acabem-se os retrocessos no acesso ao Ensino Superior.