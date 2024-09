E porém de mecenas (ainda) poucos temos

Num poema epistolar, Diogo Bernardes perguntava: “Porque menos Coimbra do que Atenas,/Porque mais fará Roma que Lisboa/Cantar ao som das armas as Camenas?”, para depois constatar, com amargura: “E porém de Mecenas tantos temos/Como de brancos tem a Etiópia...”. Estava-se no século XVI e os escritores viviam dependentes de favores dos patronos. As cartas d’O Lima são um caso singular de publicitação de pedidos privados, atravessadas pela necessidade do poeta minhoto de encontrar sustento: “Que val por derradeiro um bom ingenho/(...) Se sempre com as mãos vazias venho?”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt