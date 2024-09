Esbarrar com a realidade nas contas públicas

Em plena negociação do OE2025, quando os vários partidos farão propostas para dar o seu aval, volta a ser mais difícil argumentar com uma rejeição que se baseie no estado actual das contas públicas.

Em Maio, o Governo tinha tomado posse há poucos dias, e enfrentava um problema. O executivo anterior tinha criado a ideia de que os cofres públicos tinham uma margem significativa. O Governo de Montenegro confrontava-se com uma dificuldade – várias corporações do sector público reclamam aumentos salariais e valorizações de carreira – que se traduzia numa questão: com os cofres cheios, com que argumentos podia o Governo dizer não?