Guterres: "Os povos do mundo não podem permitir que o Líbano se torne numa Gaza"

No seu discurso de abertura do Debate da 79.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, o secretário-geral António Guterres criticou o nível de impunidade "politicamente indefensável e moralmente intolerável" praticado por "um número crescente de Governos" em todo o mundo, desde o Médio Oriente até ao "coração da Europa" ou no Corno de África.

"Eles podem atropelar o direito internacional. Podem violar a Carta das Nações Unidas. Podem fechar os olhos a convenções internacionais de direitos humanos ou decisões de tribunais internacionais. Podem fazer pouco caso do direito internacional humanitário. Podem invadir outro país, devastar sociedades inteiras ou desconsiderar completamente o bem-estar do seu próprio povo. E nada vai acontecer", disse Guterres.

A quatro meses do fim do seu mandato, o Presidente dos EUA Joe Biden subiu ao púlpito e procurou acalmar as tensões, numa altura em que a guerra de quase um ano entre Israel e os militantes palestinianos do Hamas na Faixa de Gaza sitiada ameaça agora o Líbano – onde Israel atingiu mais de mil alvos do Hezbollah na segunda-feira, matando quase 500 pessoas, incluindo mais de 30 crianças.