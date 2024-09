Volodymyr Zelensky diz que guerra com a Rússia “está mais perto do fim”

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a "guerra está mais perto do fim" do que se acredita e reforçou a necessidade do apoio externo ao país para fortalecer as forças armadas ucranianas, numa entrevista à televisão norte-americana ABC News.

Em visita aos Estados Unidos, Zelensky deu uma entrevista com a primeira-dama Olena Zelenska na qual falou também sobre qual é o plano de vitória da Ucrânia na guerra com a Rússia.

"Penso que estamos mais perto da paz do que pensamos (...) Estamos mais perto do fim da guerra. Só temos de ser muito fortes, muito fortes", afirmou o Presidente, numa entrevista que será transmitida na íntegra esta terça-feira.

Questionado sobre se o plano de vitória incluiria negociar com a Rússia, Zelensky disse que não e afirmou que o "plano de vitória é fortalecer a Ucrânia".

"Só se estivermos numa posição forte é que nós conseguimos pressionar Putin para parar a guerra de uma forma diplomática", explicitou o Presidente ucraniano.

Sobre a incursão em Kursk realizada pelas forças ucranianas, Zelensky diz que o presidente russo, Vladimir Putin, tem "medo".

"Ele tem muito medo. Porquê? Porque o seu povo viu que ele era incapaz de defender todo o seu território", sublinhou o Presidente.

Na segunda-feira, Zelensky visitou uma fábrica de armamento em Scranton, cidade do estado da Pennsylvania (e cidade natal de Joe Biden). Numa publicação na rede social X, o Presidente ucraniano salientou "a dedicação dos trabalhadores", que considerou "verdadeiramente inspiradora" por estarem "a ajudar a Ucrânia a manter-se forte" na "luta pela liberdade".

"Estou grato ao povo de Scranton, na Pensilvânia, e a todos os estados onde os americanos estão a construir este incrível arsenal de liberdade global. Juntos, estamos a reforçar a defesa da liberdade e da democracia", escreveu.

Antes da viagem para os EUA, Zelensky afirmou que queria reunir-se com Donald Trump, ex-presidente e actual candidato do Partido Republicano para ocupar a Casa Branca.

No entanto, Trump criticou o Presidente ucraniano num comício de campanha realizado no estado visitado por Zelensky, a Pennsylvania, afirmando que o Presidente ucraniano quer que os Democratas, encabeçados por Kamala Harris, ganhem as eleições presidenciais dos EUA em Novembro.

"Ele quer tanto que eles ganhem esta eleição, mas eu faria diferente - vou trabalhar pela paz", afirmou Trump no comício.

"Acho que Zelensky é o maior vendedor da história. Sempre que vem ao país, sai de cá com 60 mil milhões de dólares", criticou ainda.