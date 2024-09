Israel e Hezbollah trocaram novos ataques durante a noite

As forças armadas israelitas afirmaram na terça-feira ter atingido dezenas de alvos do Hezbollah no sul do Líbano durante a noite, um dia depois de terem lançado uma vaga de ataques aéreos contra as instalações do grupo apoiado pelo Irão, tendo causado 492 mortes entre militantes do Hezbollah e civis, no dia mais mortífero desde o fim da guerra civil do país.

Na manhã de terça-feira, o Hezbollah afirmou ter atacado vários alvos militares israelitas, incluindo uma fábrica de explosivos a 60 km de Israel, com a série de rockets Fadi.

O Hezbollah afirmou ter atacado a fábrica de explosivos por volta da 4 horas da manhã locais (1h00 em Portugal Continental) e o aeródromo de Megiddo três vezes durante a noite.

Após quase um ano de guerra contra o Hamas em Gaza, na fronteira sul, Israel está a mudar a sua atenção para a fronteira norte, onde o Hezbollah tem disparado rockets contra Israel em apoio ao Hamas, também apoiado pelo Irão.

O exército israelita afirmou ter atingido uma célula militante do Hezbollah e a sua artilharia e tanques atingiram outros alvos do Hezbollah no sul. A polícia do norte de Israel afirmou que foram encontrados fragmentos de mísseis interceptores em várias zonas.

As autoridades libanesas afirmaram que os ataques aéreos israelitas no Líbano, na segunda-feira, mataram cerca de 500 pessoas e obrigaram dezenas de milhares de pessoas a fugir em busca de segurança.

Após algumas das mais intensas trocas de tiros transfronteiriças desde o início das hostilidades, em Outubro, com a eclosão da guerra de Gaza, Israel avisou a população libanesa para deixar as zonas onde, segundo as autoridades, o movimento armado estava a armazenar armas.

Famílias do sul do Líbano carregaram carros, carrinhas e camiões com pertences e pessoas jovens e idosas. As auto-estradas para norte ficaram bloqueadas.

O ministro libanês que coordena a resposta à crise, Nasser Yassin, disse à Reuters que tinham sido criados 89 abrigos temporários em escolas e outras instalações, com capacidade para mais de 26.000 pessoas, à medida que os civis fugiam do que ele chamou de “atrocidades israelitas”.

Os militares israelitas afirmaram ter atingido o Hezbollah no sul, leste e norte do Líbano, incluindo lançadores de foguetes, postos de comando e infra-estruturas militantes. A força aérea israelita atingiu cerca de 1600 alvos do Hezbollah no sul do Líbano e no vale de Bekaa.

O Ministério da Saúde do Líbano informou que pelo menos 492 pessoas foram mortas, incluindo 35 crianças, e 1.645 ficaram feridas. Segundo um funcionário libanês, este é o maior número diário de mortes causadas pela violência desde a guerra civil de 1975-1990.