“Um problema sentido por todas as famílias.” Festival discute crise da habitação

Chegados a esta fase da discussão em torno da crise da habitação, assumem-se como tão significativas as suas persistência, dimensão e consequências, que parece difícil não concordar com a observação que, a dado momento da conversa com o PÚBLICO, faz Julia Albani. “Actualmente, em Portugal, praticamente não há uma família que não tenha, pelo menos, uma pessoa a sentir os problemas de habitação. É algo sentido por todas as famílias”, diz a curadora do festival Uma Revolução Assim – “Luta e Ficção: A Questão da Habitação”, que decorre entre esta quarta-feira e 6 de Outubro, em Lisboa, mas também em Almada. Juntando debates, intervenções artísticas e activismo, num programa vasto e multifacetado, propõe-se encontrar soluções para a crise num “diálogo colectivo”.

