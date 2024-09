A Justiça de Pernambuco determinou, na tarde desta segunda-feira, a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima, conhecido pelo êxito Balada. A decisão é da juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do estado, que também suspendeu o passaporte do cantor e eventual porte de arma de fogo.

