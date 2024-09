Espanha: falsos Brad Pitt burlam mulheres em centenas de milhares de euros

O primeiro caso detectado em Espanha de um falso Brad Pitt remonta há mais de um ano: uma mulher de Granada foi seduzida por um perfil falso do actor e burlada em 170 mil euros. A situação deu origem a uma investigação que resultou na detenção de cinco homens, noticia, nesta terça-feira, o El País, que acrescenta que pendem diligências sobre outras dez pessoas.

De acordo com as autoridades espanholas, após o primeiro crime, foram identificadas outras duas mulheres enganadas, mas por outro falso Brad Pitt. Uma, também de Granada, foi burlada em 175 mil euros; outra, de Biscaia, em 150 mil. Os casos, detalha a Guardia Civil, não estão relacionados.

Os suspeitos, descreve o comunicado da Guardia Civil, entravam em contacto com as mulheres através de uma página na Internet para fãs do actor. Depois, levavam-nas a acreditar que “tinham uma relação sentimental com ele”, facilitando o esquema de burla, que passava por convencê-las a investir em projectos que não existiam. O dinheiro era transferido para contas bancárias legais, cujos titulares, a troco de dinheiro, posteriormente passavam para outras contas bancárias, todas elas abertas com documentação falsa.

De acordo com a Guardia Civil, os cibercriminosos seleccionavam a dedo as suas vítimas, depois de estudarem os seus perfis nas redes sociais. Escolhiam mulheres que, além de aparentarem serem detentoras de um valor patrimonial considerável, mostravam ser “vulneráveis, com carências afectivas e em estado depressivo”.

As autoridades informaram que as burlas se inseriam num esquema maior, tendo conseguido capturar os dois líderes da organização criminosa, sediados em Málaga e Torremolinos. Os detidos estão acusados de fraude qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e participação num grupo criminoso.