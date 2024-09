Marcellus Williams passou mais de duas décadas no corredor da morte do Missouri a lutar contra a sua execução por um assassínio que diz não ter cometido. Nesta terça-feira, Williams, de 55 anos, deverá ser executado, o que tem suscitado preocupações relacionadas com as provas de ADN e as questões de justiça do seu julgamento de 2001.

