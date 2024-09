Lisboa: Lounge obrigado a fechar portas no Cais do Sodré após 25 anos

O contrato de arrendamento do espaço que ocupa há 25 anos não vai ser renovado. O Lounge, sala de concertos na Rua da Moeda, em Lisboa, fecha portas no final do ano.

O Lounge, sala de concertos no Cais do Sodré, Lisboa, vai encerrar no final do ano, após 25 anos de muita música, espectáculos e festas. “Infelizmente não conseguimos ver renovado o contrato de aluguer do espaço que ocupamos”, anunciaram nas redes sociais esta segunda-feira ao final da tarde.

“O tsunami de brilho postiço que tem inundado a cidade e divergências em relação aos interesses da senhoria põem fim a esta viagem. É humano, é negócio. O travo amargo não chega para temperar as memórias de 25 anos incríveis na Rua da Moeda.”

O contrato termina no final do ano, e até lá o Lounge promete “ainda ter muito para vos dar”. Este mês, a programação anunciada traz ainda concerto de André Granada amanhã (25), na quinta (26) sobem a palco Rezmorah, Jeanne To e Lizatron e, na sexta (27), Txaiiza Terapia, Restinga, integrados na programação do Mil Festival; enquanto a noite de sábado (28) será liderada por Mário Valente, programador do Lounge.

“Por este ‘palco gigantesco’ partiram para o mundo artistas imensos que aqui encontraram força e apoio para crescer, e outros tantos internacionais cá vieram encontrar a intimidade do público com rara intensidade e partilha”, sublinha o comunicado.

“Acreditamos que a forma de oferecer uma programação ecléctica e abrangente contribuiu desde o início para a identidade do bairro e da cidade – sempre de portas abertas a todos, com sentido de inclusão e diversidade.”