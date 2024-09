Folga nas contas? Há. Orçamento? Ainda não se sabe. Luís Aguiar-Conraria no P24

Primeiro, as perspectivas optimistas para a dívida portuguesa traçadas por quatro das cinco agências de rating que seguem as contas de Portugal. Agora, dados do Instituto Nacional de Estatística sobre as contas nacionais atestam um excedente orçamental correspondente a 1,2 % do PIB no primeiro semestre do ano. Na equipa das Finanças, deixou de haver razões para dizer que as contas estavam bastante piores que o prometido pelo anterior Governo. Bons indicadores para o próximo Orçamento de Estado?

Neste P24, ouvimos o economista e professor universitário Luís Aguiar-Conraria​.

