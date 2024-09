Contas de serviços mínimos bancários aumentam 13% no primeiro semestre

Contas de serviços mínimos bancários, que têm custos reduzidos, continuam a aumentar, mas a ritmo menos acelerado. No final do primeiro semestre, havia 235 mil em Portugal.

O número de contas de serviços mínimos bancários continua a aumentar, embora a ritmo menos acelerado. No final do primeiro semestre deste ano, já havia mais de 235 mil destas contas de depósito à ordem, que permitem aceder a serviços bancários essenciais a um custo reduzido.

Os dados foram divulgados, nesta terça-feira, pelo Banco de Portugal (BdP), que indica que, em Junho, existiam 235.035 contas de serviços mínimos bancários, um aumento de perto de 6% face a Dezembro e um crescimento de 13% em relação a igual período do ano passado. O crescimento deste tipo de contas, que se prolonga de forma ininterrupta há vários anos, tem vindo, ainda assim, a desacelerar: no primeiro semestre do ano passado, o número de contas de serviços mínimos bancários tinha aumentado em 23% em relação ao ano anterior.

Este número acontece num período em que foram registadas 15.693 novas contas de serviços mínimos bancários (menos 8438 do que no primeiro semestre de 2023), enquanto outras 3058 contas foram encerradas, a larga maioria das quais a pedido dos clientes e as restantes por iniciativa das instituições bancárias, por os titulares deterem outras contas de depósito à ordem, impedindo-os de ter contas de serviços mínimos bancários.

Do total de contas constituídas, mais de 65% dizem respeito à conversão de contas de depósitos já existentes, uma proporção superior à de 59% que se registava no ano passado. Já a proporção de abertura de novas contas de serviços mínimos bancários diminuiu de 41% para 35%.

A maioria destas contas, mostra ainda os dados agora divulgados pelo BdP, tinha apenas um titular — perto de 76% estavam nessa situação. "As contas de serviços mínimos bancários podem ter mais do que um titular se ambos os titulares tiverem apenas esta conta ou se um dos titulares estiver abrangido pelas excepções previstas na lei", justifica o regulador, que diz ainda que, no final do primeiro semestre, existiam 11.930 contas de serviços mínimos bancários detidas por pessoas com mais de 65 anos ou com um grau de invalidez igual ou superior a 60%, co-tituladas por detentores de outras contas de depósito à ordem.

Por outro lado, 23,9% dos clientes com contas de serviços mínimos bancários detinham, também, depósitos a prazo, enquanto 15,3% tinham produtos de crédito junto da mesma instituição.

O BdP indica, por fim, que o número de contas de serviços mínimos bancários aumentou em quase todas as instituições, mas a larga maioria continua a concentrar-se num grupo restrito: no final do primeiro semestre de 2024, dois bancos tinham mais de metade (55,4%) destas contas e cerca de 83% estavam domiciliadas em cinco instituições, que não são nomeadas.