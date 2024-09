Bancos agiam em “circuito fechado” para trocar dados sobre spreads

No dia 29 de Setembro de 2008, tinham passado poucos dias da queda do Lehman Brothers na crise do sistema de crédito de alto risco nos Estados Unidos, uma funcionária do BCP em Portugal manda um email a um colega do Montepio para saber o que o banco mutualista ia fazer em relação à “cobrança das comissões” nas renegociações dos contratos de compra de habitação. Havia um novo decreto-lei do Governo e o Millennium queria conhecer o comportamento das outras instituições.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt