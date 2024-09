Quarta na TV: dos correios aos incêndios, com passagem por This Town

CINEMA

Pelé: O Nascimento de Uma Lenda

Hollywood, 18h

Biopic do futebolista brasileiro, desde o nascimento até ter levado a selecção a ganhar o seu primeiro Mundial. Escrito e realizado pelos irmãos Jeff e Michael Zimbalist, é protagonizado por Kevin de Paula (Pelé em adulto) e Leonardo Lima Carvalho (em criança) e centra-se na relação com Dondinho, o pai, ex-futebolista e treinador, aqui interpretado por Seu Jorge.

O Fundador

Hollywood, 21h30

Filme biográfico sobre a origem da McDonald’s, com argumento de Robert Siegel, realização de John Lee Hancock e actuações de Patrick Wilson, Laura Dern, Linda Cardellini e Michael Keaton. Nos EUA dos anos 1950, Raymond Alexander Kroc é um caixeiro-viajante que vende batedeiras. Um dia, recebe uma grande encomenda dos irmãos Richard e Maurice McDonald, que abriram uma hamburgueria inovadora. Kroc acaba por comprar o negócio e transformar um pequeno comércio familiar num império de fast food.

SÉRIES

This Town

TVCine Edition, 22h10

Criada por Steven Knight (Peaky Blinders), This Town estreia-se com os créditos de “inteligente, ambiciosa e anárquica”, palavra do The Guardian. Transporta-nos para a cena musical do despontar dos anos 1980 nas cidades inglesas de Birmingham (onde Knight nasceu e cresceu) e Coventry, com banda sonora a condizer. Em tempos de convulsões sociais, ter uma banda oferece uma saída, a porta para um sonho, uma forma de união, um sentido de pertença.

A série captura, em seis episódios, “o modo como o génio criativo pode emergir de um tempo de loucura”, explica a sinopse, e funciona “tanto como um thriller de alta cilindrada como uma saga familiar”, acrescenta. Levi Brown, Jordan Bolger, Ben Rose e Eve Austin compõem o elenco nuclear.

Station 19

Disney+, streaming

Mais uma leva de situações tensas aguarda os soldados da paz de Seattle. É a sétima e última temporada do spin-off de Anatomia de Grey, criado por Stacy McKee, sobre uma corporação de bombeiros a três quarteirões do ficcional Grey Sloan Memorial Hospital.

TALK-SHOW

Cá por Casa com Herman José

RTP1, 22h46

O humorista enceta mais uma temporada de conversas intercaladas com música e sketches. Esta noite, tem como convidados os actores Marcus Caruso, José Raposo e Rui Unas, em representação da comédia teatral Cheque-Mate, que acaba de se estrear no Casino de Lisboa e chegará ao Porto a 6 de Março, e os músicos e fadistas Jorge Fernando e Ana Sofia Varela, presentes em nome do Festival Caixa Alfama, marcado para 27 e 28 de Setembro no bairro alfacinha.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

A propósito do rasto devastador deixado pela onda recente de incêndios, Vítor Gonçalves recebe Manuel Castro Almeida, ministro Adjunto e da Coesão Territorial, que esteve no terreno, junto das populações atingidas, a liderar a equipa incumbida por Luís Montenegro de avaliar os danos e apoiar quem foi afectado.

DOCUMENTÁRIOS

O Escândalo dos Correios: A Verdadeira História

RTP2, 22h57

Na semana passada, a RTP2 emitiu uma minissérie britânica que dramatizava um dos maiores erros judiciais da história do Reino Unido: centenas de funcionários do Royal Mail (o serviço postal nacional) acusados de desviarem dinheiro, para anos depois se concluir que se tratou de uma falha no sistema informático.

Hoje, a mesma história é contada na forma de um documentário. Assenta no depoimento de Alan Bates, que geria uma filial dos correios, foi vítima do processo e acabou por mobilizar uma aliança de antigos funcionários que foram a tribunal exigir compensações.

Mr. McMahon

Netflix, streaming

Estreia. Realizado por Chris Smith, que fez parte da equipa de produção de Tiger King, é um retrato do legado – ou da ascensão e queda, como é costumeiro nestes conteúdos – do norte-americano Vince McMahon. Foi co-fundador da WWE, a empresa de luta livre profissional que se tornaria a maior do mundo da modalidade. E foi também alvo de acusações de abuso sexual.

“Durante os quatro anos de produção, a história evoluiu de formas verdadeiramente chocantes, culminando em alegações extremamente perturbadoras”, revela Smith, citado pela Netflix. Essa história é contada com a ajuda de familiares, colaboradores, repórteres, lutadores e o próprio McMahon.

Este emitiu entretanto um comunicado em que classifica o resultado final como “enganador”. Não se mostra arrependido por ter colaborado, mas alerta para truques de edição que reforçam uma certa narrativa em que “muito foi deturpado ou apenas excluído, num esforço intencional para deixar confuso quem o vê”. Desenvolve-se em meia-dúzia de episódios, disponibilizados de uma assentada.