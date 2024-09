No MIL a descobrir novos sons, a pensar o “papel da arte e da música no caminho do futuro”

“Não foi há muito tempo”, diz Gonçalo Riscado sobre o MIL, primeira edição em 2017. “Mas já foi há muito”, completa, ao pensar no que é hoje este festival de revelações musicais — “descobre enquanto é segredo" é o seu mote —, mas também uma convenção que acolhe profissionais, académicos, investigadores, para pensar a música, a cultura, a cidade e os desafios que enfrentam. A edição 2024 decorre entre esta quarta-feira e sexta, em várias salas do Cais do Sodré e no Hub Criativo do Beato, em Lisboa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt