Encontros da Imagem assinalam Abril com histórias de colonialismo e resistência

No ano em que se celebra o 50.º aniversário da revolução de Abril, que ditou o fim do que sobrava do vasto império colonial português, a festa estende-se ao festival internacional de fotografia e artes visuais Encontros da Imagem, cuja 34.ª edição é em parte dedicada ao tema “Legados do Colonialismo”. São mais de 40 os trabalhos que se encontram em exposição – com curadoria da ex-directora do Museu Finlandês de Fotografia Elina Heikka e do co-fundador do Prémio Galiza de Fotografia Contemporânea Vítor Nieves. O festival arrancou a 20 de Setembro e estende-se até final de Outubro nas cidades de Braga, Porto, Guimarães, Barcelos e Vila Nova de Gaia. A programação contempla ainda projecções, conversas, apresentações de livros e sessões de cinema.

