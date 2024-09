Cinco obras de ensaio e cinco traduções nos finalistas dos Prémios PEN

O PEN Clube Português anunciou esta segunda-feira, ao final da tarde, os finalistas do seu prémio anual, nas categorias de Ensaio e de Tradução, envolvendo autores como Daniel Sampaio e Maria Bochicchio, e versões portuguesas de escritores como Charlotte Brontë e Virginia Woolf.

Na categoria de Ensaio, os finalistas são Ana Marques Gastão, pela obra Ana Hatherly Plurinímica e Outros Ensaios; Diogo Ramada Curto, por Um País em Bicos de Pés; Ricardo Gil Soeiro, por Acariciar a Mais Longínqua das Estrelas; Maria Bochicchio, pela obra Escrever o Corpo. Uma Leitura da Poesia de Eugénio de Andrade; e ainda o psiquiatra Daniel Sampaio, pelo seu livro Para Tão Curtos Amores, Tão Longa Vida. Todas estas obras foram publicadas no ano passado.

Na categoria de Tradução, os finalistas são Angélica Varandas e Luísa Azuaga, pela tradução de Beowulf, poema épico medieval de um autor anónimo inglês; Inês Dias, pela tradução de Espíritos Afins. Cartas escolhidas, de Virginia Woolf - duas obras editadas em 2022 -; e Telmo Rodrigues, pela tradução do romance Shirley, de Charlotte Brontë, publicada no ano passado.

A lista de finalistas em Tradução fica completa com Nuno Quintas, pelo romance Sobre o Céu, do norte-americano Richard Powers, saído no ano passado; e João Reis, por ter vertido para português A Trilogia de Copenhaga: Infância. Juventude. Relações Tóxicas, da dinamarquesa Tove Ditlevsen, publicada em 2022.

Em Outubro do ano passado, as escritoras Andreia C. Faria e Lídia Jorge venceram os prémios do PEN Clube Português, respectivamente nas categorias de Poesia e Narrativa. Andreia C. Faria venceu o prémio com o livro Canina, editado em 2022, e Lídia Jorge com o já multipremiado Misericórdia (2022). O valor associado aos prémios foi de 5.000 euros.

Para este ano, o PEN Clube Português não adiantou a data de anúncio dos vencedores, nem o valor pecuniário em causa. Os prémios do PEN Clube contam com o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e distinguem obras nas categorias de Poesia e Narrativa, e de Ensaio e Tradução, sendo atribuídos de forma alternada.