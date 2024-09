Portugal na Alemanha, com obras de Emmanuel Nunes e de Helmut Lachenmann

O programa que a OSPCdM leva a Munique no próximo fim-de-semana reúne obras dos compositores Emmanuel Nunes e Helmut Lachenmann. No sábado, foi apresentado na Sala Suggia.

O programa que a Casa da Música apresentou em concerto no sábado passado é o mesmo com que, no próximo sábado, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música (OSPCdM​) se estreia no ‘Musica Viva’, o importante ciclo de música contemporânea criado em Munique imediatamente após a II Guerra Mundial, em 1945. Se na Alemanha não correr pior do que no Porto, não ficaremos mal representados.