Investigadores descobrem restos de mastodontes da Idade do Gelo no Peru

Os restos fossilizados de três mastodontes da Idade do Gelo foram descobertos nos Andes peruanos, levantando questões sobre como estes gigantes chegaram à região.

As escavações iniciadas em 2019 revelaram os mastodontes, que se acredita terem entre 11 mil e 12 mil anos, no vale da cidade de Chambara, a cerca de 300 quilómetros a leste de Lima.

Um dos espécimes está quase completo e pode ser o mastodonte mais bem preservado de todo o Peru, disse o paleontólogo Iván Meza, especialista em fósseis de vertebrados do projecto “Gestão e Promoção do Património Paleontológico do Peru”, do Instituto Geológico, Minero e Metalúrgico (Ingemmet) daquele país.

“Se o crânio for encontrado –​ e tudo indica que as presas estão lá –​, isso teria importância científica a uma escala nacional e global”, realça Iván Meza.

Fémur de um mastodonte, com 11 mil a 12 mil anos, exposto em Chambara, no Peru

Os mastodontes eram semelhantes ao também extinto mamute, mas tinham cabeças mais achatadas e presas mais rectas.

Os cientistas esperam agora encontrar mais fósseis na área, o que poderá esclarecer como e quando os mastodontes chegaram ali. “Estamos a falar de uma pequena área de menos de um hectare”, disse Iván Meza. “Até agora descobrimos três exemplares, com a possibilidade de haver mais, incluindo outros tipos de animais.”

Provavelmente, os mastodontes migraram da América do Norte para a América do Sul em busca de comida e água à medida que as condições climáticas mudavam, acreditam os especialistas.

“Com o tempo, a cordilheira dos Andes subiu e a água do mar recuou”, explicou o investigador Óscar Díaz, também ligado ao projecto. “Esta área secou e deixou lagoas em todo o Vale do Mantaro”​, acrescentou ainda, o que teria proporcionado uma fonte de água.

O Peru é rico em vestígios pré-históricos. Em Abril, uma equipa de paleontólogos revelou o crânio fossilizado de um golfinho de água doce, o maior encontrado até à data, que nadou pela Amazónia peruana há cerca de 16 milhões de anos.