Protecção Civil emite SMS preventivos para Norte e Centro devido à chuva

Motivam maior preocupação as regiões mais afectadas pelos incêndios florestais da última semana, acima da linha do Mondego.

A Protecção Civil está a emitir, desde as 18h desta terça-feira, 24 de Setembro, SMS preventivos para as regiões Norte e Centro, onde nos próximos dias se espera chuva e vento forte, com uma preocupação maior com as áreas afectadas pelos incêndios.

Numa conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, o adjunto de operações nacional Alexandre Penha deixou recomendações para a adequação de comportamentos às previsões de mau tempo, pedindo "às populações para terem mais alguns cuidados, para implementarem algumas medidas de contenção durante os próximos dias, especialmente antes da chegada da precipitação".

Em causa estão as regiões acima da linha do rio Mondego, entre Coimbra e a serra da Estrela, o que abrange os distritos mais afectados pelos grandes incêndios dos últimos dias, e nos quais a ANEPC centra as maiores preocupações.

"Estamos a fazer neste momento uma adequação do dispositivo para que as regiões que possam ser mais afectadas tenham um reforço da capacidade de resposta a estas situações", disse Alexandre Penha sobre a adequação da resposta de emergência face às previsões para os próximos dias.

O período mais crítico será entre a meia-noite de quarta-feira, dia 25, e as 23h59 de quinta-feira, 26, e os distritos de maior risco por previsões de precipitação forte são Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu e Coimbra.

A Protecção Civil pede às populações que adoptem medidas como limpeza de sistemas de escoamento e drenagem e que evitem as zonas dos incêndios, "onde há uma maior probabilidade de deslizamento de terras", recordando, no entanto, que logo após os incêndios o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) iniciou trabalhos de estabilização de emergência.

Pede-se também a atenção à circulação rodoviária e para os efeitos das primeiras chuvas após uma temporada de piso seco, apelando-se a uma "condução defensiva".

Já as previsões de vento forte aconselham a evitar zonas de maior probabilidade de queda de objectos, e novamente as zonas ardidas "devido à fragilidade da floresta e à possibilidade de queda de ramos de árvores". A Protecção Civil alerta ainda para possíveis inundações rápidas em zonas urbanas.

De acordo com um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os valores acumulados de precipitação entre os dias 24 e 26 "poderão atingir entre 100 a 150 mm no Minho e Douro Litoral e nas serras dos distritos de Vila Real, Viseu, Aveiro e Coimbra, e entre 70 a 120 mm no restante litoral a norte do cabo Mondego, concentrando-se a maior parte da precipitação no período compreendido entre a tarde do dia 25 e o final da manhã de dia 26".

"O vento irá aumentar de intensidade a partir da tarde de dia 24, esperando-se o período com vento mais intenso entre a tarde de dia 25 e o início da tarde de dia 26. Nas regiões Norte e Centro, o vento será de sudoeste por vezes forte, com rajadas até 70 km/h", podendo atingir os 90 km/h nas terras altas, acrescenta o instituto, no terceiro comunicado emitido esta terça-feira sobre as previsões de mau tempo.

O IPMA emitiu esta terça aviso amarelo para seis distritos do continente devido à previsão de vento forte, em vigor entre as 15h de quarta-feira e as 15h de quinta-feira: Braga, Bragança. Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Quanto à previsão de chuva persistente e por vezes forte, o instituto coloca sob aviso amarelo os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo e Vila Real a partir das 12h de dia 25. À excepção de Vila Real, que passará a estar sob aviso laranja entre as 6h e as 12h de dia 26, os outros três distritos ficam sob aviso laranja entre as 18h de quarta e as 9h de quinta-feira.

Aveiro e Viseu entram às 18h de dia 25 em aviso amarelo, elevado para aviso laranja entre as 6h e as 12h de dia 26. Coimbra mantém-se apenas sob aviso amarelo entre as 18h de dia 25 e as 12h de dia 26. Por fim, ficam sob aviso amarelo entre as 3h e as 12h de quinta-feira os distritos de Bragança e Guarda.

O aviso laranja, o segundo numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo quando há uma "situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica".