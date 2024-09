Festa do Outono regressa a Serralves sob tema da sustentabilidade

Esta Festa do Outono fica marcada pela parceria com o Boil Climate Festival, que acontece de 25 a 29 de Setembro em Serralves e pretende chamar a atenção para a crise climática.

A Festa do Outono regressa no próximo fim-de-semana a Serralves, no Porto sob os temas da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente, com centenas de actividades gratuitas para todos os públicos.

O director de projectos especiais da Fundação de Serralves, Rui Costa, declarou nesta terça-feira à Lusa, à margem de uma conferência de imprensa, que um dos destaques do programa é um espectáculo de novo circo de trampolim "intimista e fresco" que chega de Espanha, intitulado Back2Classics.

Na área da música, Rui Costa falou no papel "central" que ela tem na Festa do Outono deste ano e destacou as actuações de dois "talentos emergentes da cena musical em Portugal que são Luca Argel e os Samba Sem Fronteiras". Ainda na música, o destaque vai também para Ana Lua Caiano e para Samuel Martins Coelho.

Esta Festa do Outono fica marcada pela parceria com o Boil Climate Festival, um festival que acontece de 25 a 29 de Setembro em Serralves e que pretende chamar a atenção para a urgência de lutar contra as alterações climáticas.

Boil traz ao evento a exibição do documentário OceanXplorers, do realizador James Cameron, uma colaboração com a National Geographic, que passará na Casa do Cinema Manoel de Oliveira.

Ainda na área do cinema, o Boil propõe a ficção científica poética de Werner Herzog, que registou em Lektionen in Finsternis, pouco depois da primeira Guerra do Golfo, os vastos incêndios petrolíferos que consumiram o Kuwait, revelando o "impacto da devastação ambiental", pode ler-se no dossiê de imprensa.

O programa da Festa de Outono, que é totalmente gratuita, arranca às 10h de sábado, com as oficinas do Serviço Educativo. À mesma hora arranca também o Mercado Bio, no Pátio da Nogueira, e o Mercado de Outono.

Pela mesma altura, o Boil Climate Festival apresenta a instalação de arte imersiva e interactiva Our Plastic Seas, de Chris Vincze.

Saídas de campo para todas as idades para observar a biodiversidade do Parque de Serralves, visitas guiadas, a exposição "Corpo — uma topografia sonora", de Fernando Mota, teatro de marionetas, visitas interpretativas, dança e animação cultural compõem os dois dias da Festa do Outono, que termina dia 29 de Setembro.

No ano passado a festa recebeu 95 mil visitantes e para este ano estima-se que o número seja idêntico, até porque se prevê bom tempo, acrescentou Rui Costa.