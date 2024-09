"Estamos a intensificar os nossos ataques no Líbano", diz ministro da Defesa de Israel

A Reuters descreve os bombardeamentos da manhã desta segunda-feira como os mais vastos que Israel realizou em simultâneo desde Outubro do ano passado, quando o conflito com a milícia xiita apoiada pelo Irão ressurgiu, depois de um brutal ataque do Hamas contra comunidades israelitas ter desencadeado a mais devastadora guerra de sempre de Israel na Faixa de Gaza.

Em resposta, o Hezbollah diz ter lançado dezenas de rockets contra várias instalações militares de Israel e as IDF confirmaram que a defesa aérea “interceptou com êxito uma séria de projécteis”, enquanto outros caíram “em zonas abertas”.

Estes ataques acontecem dias depois de Israel ter assassinado um importante comandante do Hezbollah, Ibrahim Aqil, num bombardeamento em Beirute que fez pelo menos 12 mortos, incluindo cinco crianças. Aqil foi morto na sexta-feira, um dia após o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ter admitido um "golpe duro" e anunciado uma "resposta à altura" aos ataques inéditos da semana passada, quando milhares de bipes usados pelo Hezbollah explodiram por todo o Líbano, antes das explosões de walkie talkies, em duas vagas que fizeram pelo menos 37 mortos, incluindo civis e crianças.

