Mundo do Vinho regressa a Coimbra com propostas que cruzam vinho, poesia, arquitectura e música

O Mundo do Vinho regressa a Coimbra para a sétima edição em Outubro, com várias propostas que cruzam o vinho e áreas tão distintas como a música, a literatura, a arquitectura ou a fotografia.

Está de volta a Coimbra o Mundo do Vinho, um evento cultural que propõe aliar o vinho a "exposições, concertos, visitas guiadas, apresentações literárias e momentos de degustação". A sétima edição decorre já no próximo mês, de 3 a 12 de Outubro.

Entre as propostas da iniciativa produzida pela Cultura e Risco Associação Cultural encontra-se uma exposição que explora o diálogo entre a arquitectura e a vinha no Museu Nacional Machado de Castro; um espectáculo do projecto Sons do Douro que utiliza pipas de vinho como instrumentos, marcado para 5 de Outubro na Praça do Comércio; e um concerto que celebra a relação entre o vinho, a música e a liberdade, a partir de um repertório clássico, no Convento São Francisco, a 6 de Outubro.

O evento propõe ainda uma leitura de textos sobre vinho, uma refeição reinterpretada pelo chef Paulo Queiró da tradicional vindima, uma conversa com o autor de Histórias e Curiosidades à Mesa, Virgílio Nogueiro Gomes, e uma outra que destaca o papel das mulheres no sector. "Num mundo tradicional de homens, as mulheres começam a conquistar relevantes posições nas diferentes etapas do ciclo do vinho, com um trabalho cada vez mais reconhecido e prestigiado, dentro e fora de portas", salienta a organização.

A presente edição terá como destaque o Douro, "região celebrada por Miguel Torga, como as "terras do calor e da doçura". Ao longo do programa deste ano, haverá momentos de provas e degustação de vinhos da região Terras de Sicó.

Toda a programação está disponível em www.vinhoearte.pt.