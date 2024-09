Tem sentido mais trânsito nos últimos dias? Sabe qual a razão?

Recomeçaram as aulas, acabaram as férias, regressaram os automóveis e o trânsito caótico às principais cidades do país e às duas maiores áreas metropolitanas.

Lisboa é a única capital europeia sem um plano de mobilidade. A cidade tem um sistema de controlo dos carros mais antigos no acesso ao centro e há a chamada “Quinta Circular”, que impede o trânsito de veículos com mais de 3,5 toneladas durante o dia. Mas estas medidas não terão atingido o objectivo pretendido por falta de fiscalização.

Quer no Porto, quer em Lisboa, há mais carros em circulação, mais transportes TVDE, mais veículos turísticos. E há, também, mais obras, com a expansão das redes de metro.

As cidades têm sido pensadas em função dos automóveis e os partidos têm pouca sensibilidade pelo tema da mobilidade.

Chegou à altura de ponderar restrições à circulação? Mário Alves responde que sim. Este especialista em transportes e Fundador da MUBi (Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta) diz que este é um problema político com soluções políticas.

