PJ faz nove detenções em operação de combate ao tráfico de droga

A droga vinha da América do Sul dissimulada no interior de cocos e depois era extraída e transformada em cloridrato de cocaína em laboratórios artesanais montados para o efeito.

A Polícia Judiciária (PJ) fez nove detenções e 55 buscas numa operação contra o tráfico de droga em várias regiões do país, levando à apreensão de mais de 800 quilos de pasta de coca, anunciou esta segunda-feira a PJ.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, a operação denominada Bola de Neve desmantelou uma rede criminosa organizada que se dedicava ao abastecimento de laboratórios de produção de droga nas regiões do Norte, Centro e de Lisboa e Vale do Tejo, numa investigação em curso desde o início do ano, a cargo dos Departamentos de Investigação Criminal de Braga e de Leiria, com o apoio da Directoria do Norte e da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes.

As detenções foram feitas por alegada prática dos crimes de tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa, branqueamento de capitais, resistência e coação sobre funcionário e condução perigosa de veículo rodoviário. Os suspeitos foram já presentes a juiz para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.

A operação, que foi desencadeada em Vila Nova de Famalicão, Matosinhos, Maia, Paredes, Leiria, Óbidos, Caldas da Rainha, Alfeizerão, Coruche e Azeitão, identificou uma célula no Norte de Portugal que comprava grandes quantidades de produtos químicos para abastecimento dos laboratórios artesanais, sendo depois a droga enviada para outros países por via rodoviária.

"Este grupo organizado, de cariz internacional, dedicava-se também ao tráfico de estupefacientes (cocaína-base), importados por empresas de fachada, devida e legalmente constituídas, a partir de um país da América do Sul. A droga vinha dissimulada no interior de cocos e depois era extraída e transformada em cloridrato de cocaína em laboratórios artesanais montados para o efeito", revelou ainda a PJ.

A Polícia Judiciária salientou a apreensão de cerca de 830 quilos de pasta de coca em armazéns nos concelhos de Alcobaça e Pombal, além de "centenas de litros de químicos, benzinas, ácidos, precursores e outros, bem como toda uma estrutura apta a transformar pasta de coca em cloridrato de cocaína".

Foram ainda apreendidos cerca de 31.500 euros em dinheiro, documentos, 12 veículos, dois empilhadores e um monta-cargas, material de corte e transformação da droga, aparelhos de comunicação e outros dispositivos electrónicos para contra vigilância, armas de fogo e munições.