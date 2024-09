Defesa de Cláudia Simões acusa juíza de a tratar de forma “absolutamente hostil e degradante”

Cláudia Simões interpôs recurso no Tribunal da Relação de Lisboa e pede aos juízes que ouçam as audiências, alegando que houve “vício de imparcialidade e violação do direito a um julgamento justo”.

As advogadas que representam Cláudia Simões no recurso ao Tribunal da Relação de Lisboa classificam como “absolutamente inaceitável” a forma como a juíza presidente do colectivo Catarina Pires a tratou no julgamento a que presidiu, assim como à sua advogada e a todas as testemunhas que foram depor a seu favor.