Álvaro Sobrinho acusado de desviar 20 milhões do BES Angola para comprar 30% do Sporting

O empresário luso-angolano Álvaro Sobrinho foi novamente acusado desta vez de um crime de branqueamento agravado por alegadamente ter usado 20 milhões do Banco Espírito Santo Angola (BESA) para comprar uma participação de quase 30% no Sporting. Isso mesmo é revelado por dois comunicados, um do Ministério Público e outro da Polícia Judiciária (PJ), sendo que apenas este último identifica o acusado como sendo Álvaro Sobrinho.

O Ministério Público adianta que o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) acusou um ex-presidente do BESA e uma sociedade de participações e investimentos, com sede em Luanda, imputando a ambos um crime de branqueamento agravado.

"A investigação da PJ permitiu comprovar a transferência ilícita de 20 milhões de euros do BESA para a SAD leonina, deixando Álvaro Sobrinho com 29.85% do capital do Sporting Clube de Portugal SAD", lê-se no comunicado daquela polícia.

A Judiciária precisa que o ex-presidente do BESA Angola usou uma sociedade que controlava e da qual era accionista maioritário, como veículo para investir na SAD sportinguista. Inicialmente, terá transferido cerca de 16 milhões de euros, verba que seria para utilizar na compra do passe de jogadores para o clube e depois receber em troca uma percentagem da sua venda. No entanto, o retorno acabou por ser recebido em acções do Sporting.

Essas transferências foram feitas a partir de contas do BESA domiciliadas em Lisboa, "cujos fundos se destinavam a financiar a actividade do banco, mas que o arguido utilizou como se fossem seus, convertidos, depois, em acções".

Além dos 16 milhões de euros originais, foram ainda investidos na SAD do Sporting mais quatro milhões, também oriundos do BESA. "Através das operações descritas na acusação, indicia-se que o arguido logrou encobrir o rasto das referidas quantias monetárias, fazendo-as passar por verbas obtidas de forma lícita, quando, na verdade, as havia obtido por apropriação de valores do BESA", afirma o Ministério Público.

Em Julho passado, o Tribunal Central de Instrução Criminal decidiu levar a julgamento no caso BES Angola Álvaro Sobrinho, que está acusado neste processo de 18 crimes de abuso de confiança e cinco de branqueamento. Vão igualmente sentar-se no banco dos réus o antigo banqueiro Ricardo Salgado, o seu antigo braço-direito Amílcar Morais Pires, e o fundador da Escom, Hélder Bataglia.