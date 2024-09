Brasileira que estava desaparecida vai à delegacia e relata discussão com pai

Natalie, de 38 anos, se apresentou à Polícia de Segurança Pública na noite de domingo. Ela relatou aos agentes ter discutido com o pai durante o almoço no restaurante em Cacilhas, Almada.

A brasileira Natalie, de 38 anos, que desapareceu em um restaurante em Cacilhas, em Almada, Portugal, no último sábado, se apresentou à Polícia de Segurança Pública (PSP) na noite de domingo. A informação, que foi antecipada pela CMTV, foi confirmada pelo PÚBLICO Brasil.

Natalie compareceu à delegacia da PSP em Entre Campos. Ela relatou que deixou o restaurante depois de uma discussão com o pai, 69, que é militar reformado no Brasil. Durante a discussão, a brasileira disse que iria ao banheiro do restaurante, mas não retornou à mesa onde comemorava o aniversário do pai.

A brasileira deixou tudo no restaurante, bolsa, documentos e uma pequena mochila. Mas ela tinha outro celular, que foi encontrado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e teria perdido no atendimento e que foi entregue ao policial de serviço. Em nota, no final desta manhã de segunda-.feira (23/09), a PSP informa que Natalie teve "um ataque de pânico, que normalmente sucede quando se enerva", o que a levou ao hospital depois de deixar o restaurante.

A nota esclarece que "foram efetuadas diligências para tentar localizar a cidadã, tendo inclusive sido contactado o seu pai", o qual foi informado do aparecimento do outro telefone. Nesse contato, o pai disse à PSP que a filha havia lhe telefonado e que estaria com uma amiga.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública, "mesmo após estas informações, continuou a efetuar diligências com o intuito de localizar a desaparecida, uma vez que as informações eram muito contraditórias e o pai dela deixou de atender as chamadas de telefone da PSP". As autoridades policiais declararam que as investigações cessaram logo após, às 22:00 de domingo, quando do comparecimento de Natalie à Esquadra de Campo Grande.

Durante depoimento aos policiais, o pai de Natalie omitiu a discussão com a filha. Pelo contrário, ele relatou que Natalie, que é enfermeira em Coimbra, era uma "boa pessoa e muito trabalhadora", como mostrou o PÚBLICO Brasil.

Pai e filha chegaram ao restaurante em Cacilhas por volta das 16h de sábado, depois de uma visita ao Cristo Rei, um dos monumentos católicos mais visitados de Portugal. Os dois pediram para se sentar de frente para uma televisão instalada nos fundos do estabelecimento.

Natalie pediu um robalo escalado com batatas cozidas e um suco de laranja. Ela comeu apenas metade do peixe e sequer tocou no suco. O pai só acionou os funcionários sobre o sumiço da filha depois de mais de meia hora de ela ter se levantado da mesa.

Todos saíram à procura da brasileira, mas não a encontraram nas imediações do restaurante. Foi nesse momento que os funcionários do restaurante chamaram a PSP.

A dona do restaurante ressaltou que ficou com muita pena do pai de Natalie, depois de ouvir o relato dele aos policiais. "Sou mãe, sei a dor desse pai", afirmou. Ela disse que torcia por um final feliz na história da brasileira.