Montenegro responde a Pedro Nuno: “Não há reuniões secretas.” Mas recebeu IL e Chega em agenda privada

Gabinete do primeiro-ministro e assessoria do Chega não confirmam encontros, mas IL assume encontro na manhã desta segunda-feira.

"Não há reuniões secretas", mas o primeiro-ministro recebeu nesta segunda-feira de manhã os presidentes da Iniciativa Liberal e do Chega sem que isso conste da sua agenda pública. Apesar de o gabinete de Luís Montenegro recusar revelar se se realizaram ou não as reuniões, e de a assessoria do Chega e de André Ventura responder não dispor de informação sobre o assunto, a IL confirma que Rui Rocha se reuniu com o primeiro-ministro.

"A Iniciativa Liberal confirma que o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, teve uma reunião logo à primeira hora da manhã com o sr. primeiro-ministro, no âmbito da situação política e das negociações do Orçamento do Estado" – é a resposta oficial enviada pela assessoria de comunicação da IL.

Depois de o secretário-geral socialista ter defendido que não deve haver "reuniões secretas" entre o PS e o Governo e que, por isso, todos os encontros devem ser anunciados publicamente, o gabinete de Luís Montenegro enviou uma lacónica nota de imprensa em que afirma que "não há reuniões secretas na residência oficial do primeiro-ministro". "Há encontros com entidades e personalidades de várias áreas, incluindo líderes políticos, sobre temas de interesse nacional, que ocorrem muitas vezes com discrição e sem a presença da comunicação social", acrescenta a simples nota, sem qualquer outra referência ou explicação.

Circulava, no entanto, de modo informal, a indicação de que Luís Montenegro se teria reunido com os líderes do Chega, André Ventura, e da Iniciativa Liberal, Rui Rocha nesta segunda-feira. Ao PÚBLICO, a assessoria do primeiro-ministro não quis confirmar nem desmentir tal informação, limitando-se a remeter para o comunicado e assinalando que na residência oficial do chefe do executivo há inúmeras reuniões de trabalho com as mais diversas entidades que não são colocadas na agenda disponibilizada à comunicação social porque não é suposto terem qualquer cobertura mediática.

Questionado pelo PÚBLICO, o gabinete de assessoria e comunicação do Chega e de Ventura afirmou não dispor ainda de qualquer informação sobre um eventual encontro.