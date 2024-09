Crise, crise, crise! Marcelo antecipa o futuro?

Se o Orçamento não for aprovado, Marcelo Rebelo de Sousa avisa que “há crise política e económica” em Portugal.

O Presidente da República acredita que o Orçamento do Estado para 2025 vai ser aprovado. Se não for, Marcelo Rebelo de Sousa avisa que “há crise política e económica” em Portugal, sem esclarecer se existirão eleições antecipadas nesse cenário. É possível o país viver sem Orçamento? Sim, mas "pior".

