Açores: PS muda o rumo e abre porta ao diálogo mas PSD prefere apoio do Chega

Nos Açores, Chega e PS mostraram abertura para negociar orçamento do governo regional liderado pelo PSD. Socialistas apresentam 11 reivindicações e motivam desconfianças no PSD.

Enquanto na República o desfecho do Orçamento do Estado para 2025 permanece uma incógnita, nos Açores, a aprovação do orçamento regional parece estar garantida. Uma previsibilidade que destoa da incerteza da anterior legislatura regional e da situação política do país e da Madeira. Nos Açores, desde 2020, a governabilidade é assegurada com o apoio do Chega, mas agora, pela primeira vez, o PS mostrou abertura para viabilizar o orçamento. A mudança de posição dos socialistas procura obrigar o PSD a definir-se e a esvaziar o Chega. Será uma armadilha para José Manuel Bolieiro?