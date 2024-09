Uma sugestão louca para Lacerda Sales: contar a verdade

Na passada sexta-feira, a ex-secretária do ex-secretário de Estado da Saúde foi depor à comissão de inquérito do caso das gémeas. Carla Silva não foi meiga para com o seu antigo chefe. “Não fiz nada que o senhor secretário de Estado da Saúde não soubesse ou não me tivesse pedido”, garantiu. E essa garantia bastou para deitar por terra toda a argumentação de Lacerda Sales, que desde o primeiro dia quis convencer o país de que não teve nada a ver com o caso – e quando questionado oficialmente acerca dele pela Inspecção-Geral das Actividades em Saúde, não arranjou melhor estratégia do que atirar todas as culpas para cima da secretária. Não foi dos seus momentos mais graciosos.

