Os Kamov

Na edição de sábado, António Barreto apontou, de modo exemplar, a incompetência ou corrupção que rodeou a aquisição por Portugal de seis Kamov, em 2006. O artigo disseca a história dos Kamov e arrola uma série de questões a que alguém tem de responder e esclarecer muito bem, e rapidamente. Quem? Obviamente, o actual Governo – que, aliás, parece não ter responsabilidade alguma. Se o não fizer, em tempo útil, não poderá admirar-se de que, amanhã, venha a ser acusado, pelo menos, de cumplicidade.

Diogo V. Alvim, Lisboa

Barreto vs. Kamov

“Ninguém se assume como responsável por qualquer decisão relativa aos Kamov durante os últimos 18 anos. É pelo menos suspeito”. Foi assim que António Barreto (PÚBLICO, 21 de Setembro), equacionou a compra dos célebres Kamov. Se juntarmos a novela dos Kamov ao enredo dos submarinos e à nebulosa venda da TAP, não é difícil afirmar que Portugal está a saque. A classe política portuguesa é exímia na autodefesa. O caso mais latente é o das gémeas brasileiras. É lamentável que tantos contribuintes portugueses estejam há anos em fila de espera para serem operados. O conhecido sociólogo e autor de Tempo de Incerteza e de Tempo de Escolha é uma das poucas reservas morais da sociedade portuguesa.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

CPI Kamov

Gostei francamente do artigo de António Barreto no PÚBLICO deste sábado. O negócio dos Kamov parece, de facto, muito obscuro. Mas para não ficarmos a pensar que o Estado português está capturado por interesses tenebrosos, inexplicáveis – que é o que eu deduzo do artigo de António Barreto –, sugiro que alguém avance já com uma proposta potestativa (como se faz agora) de uma CPI Kamov. E tal como esta última CPI (comissão parlamentar de inquérito) vai investigar 13 anos da gestão da Santa Casa da Misericórdia, eu proponho que a CPI Kamov investigue o assunto desde os últimos 18 anos, ou seja, desde a aquisição dos ditos Kamov em 2006. Sejamos realistas: as CPI estão a tornar-se parte do sistema político regular. Temos de nos habituar. Sempre que se identifica qualquer coisa que cheire a "esturro", avança-se com uma CPI. Teremos sempre assunto. Pensem nisso.

Fernando Vieira, Lisboa

Alarme no Alentejo

O título parece exagerado, mas o que ali ocorre causa penosa sensação de abandono e impotência a pequenos, médios e grandes proprietários rurais a quem têm roubado cortiça, em volume crescente nos últimos anos. O furto de cortiça na árvore, com menos de nove anos de criação (a idade legal), e sem cuidado no descortiçamento, provoca feridas no tronco das árvores, com subsequente risco de infecção e envelhecimento das mesmas. Além do crime de roubo e ambiental, há prejuízo fiscal para o Estado. Os proprietários participam o roubo nos postos da GNR, mas os guardas queixam-se da falta de tempo e meios para vigiar os montados e surpreender em flagrante os faltosos.

Parece consensual a necessidade de legislar sobre o controlo de todos os transportes da cortiça, permitindo à GNR identificar a sua proveniência e destino. No mesmo sentido, as empresas industriais deverão adquirir a cortiça apenas a negociantes credenciados que demonstrem a legalidade da sua posse.

António Sousa Prates, Lisboa

Hannah Arendt, a justiça e a democracia

Afirmava Hannah Arendt – eminente filósofa política do século XX e grande defensora do pluralismo –, que, por muito que nos afectem os acontecimentos do mundo e as suas vicissitudes, por muito que nos comovam e estimulem, só se tornam humanos para nós quando podemos discuti-los com os outros. E para abordá-los, para debatê-los é necessário um verdadeiro diálogo, baseado na palavra e na transparência que serão pressupostos para a decisão justa, levando em linha de conta que a Justiça é – isto segundo Arendt – um imperativo moral. Porém, a justiça articula-se sob a proposta de Ulpiano, de dar a cada um o que lhe corresponde e daí que Jus est ars boni et aequi, ou seja, "o direito é a arte do bem e da justiça” (ou deveria ser). Mas esta finalidade não se constrói sobre a narrativa, senão sobre a realidade do respeito à liberdade e à igualdade de cada um dos seres humanos.

Sabemos que "a democracia é o melhor dos sistemas políticos”, ou, pelo menos, é “o menos mau”. Porém, a democracia deveria ser construída por seres humanos livres e respeitosos com o sentido de justiça que estivessem dispostos a humanizar a política, ou seja, a recuperar o ser humano para o centro das decisões. E, sobretudo, a tomar decisões em que sobressaísse a melhoria da sociedade e não só as prioridades partidárias, que, infelizmente, neste último aspecto, é o que acontece: em primeiro lugar as prioridades partidárias. Não nos admiremos, pois, que já Simone Weil tivesse escrito um livro intitulado Nota sobre a supressão geral dos partidos políticos”

António Cândido Miguéis, Vila Real