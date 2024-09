Presidente avança na sua tomada de poder total na Guiné-Bissau

Funcionários e deputados impedidos de entrar no Parlamento pelos militares. Coordenadora da ala presidencial do Madem-G15, Adja Satu Camará, afirma-se a presidente da Assembleia Nacional.

O vídeo narrado mostra a chegada de Adja Satu Camará à Assembleia Nacional Popular na manhã desta segunda-feira. Em crioulo, diz-se que se trata da nova presidente da Assembleia Nacional Popular (ANP) e, por isso, pretende acompanhar-se todo o seu percurso pelo edifício até se sentar no gabinete destinado ao legítimo presidente do Parlamento, cuja fotografia continua na parede do gabinete: Domingos Simões Pereira, líder da coligação mais votada nas eleições legislativas de 2023, eleito pelos deputados para presidir ao órgão legislativo.

Com Adja Satu Camará, segunda vice-presidente da ANP, chegam ao edifício militares, nos corredores e nos gabinetes só se vêem militares porque o Parlamento foi ocupado pelos militares que impediram os funcionários e os deputados de entrar, arrombaram gabinetes dos grupos parlamentares e substituíram fechaduras.

Aparentemente, o golpe constitucional de Umaro Sissoco Embaló está em curso: depois de controlar o poder executivo (demitindo o Governo eleito e nomeando um executivo de iniciativa presidencial sem qualquer reflexo no equilíbrio de forças no Parlamento) e o poder judicial (escolhendo um presidente do Supremo Tribunal que é considerado ilegítimo e mantendo-o sem quórum de plenária de juízes), agora assume a ordem legislativa, aquela que lhe vinha escapando, apesar de ter dissolvido o Parlamento duas vezes para tentar conseguir uma maioria que lhe fosse afecta, sem o conseguir nas urnas.

Imagem: DR

A acção militar desta segunda-feira não foi justificada até agora pelo Presidente de viva voz, mas o certo é que antes de partir para Nova Iorque, onde participa na Assembleia Geral das Nações Unidas, Umaro Sissoco Emabló avisou o presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira, para que a Comissão Permanente da ANP não discutisse a questão do Supremo Tribunal ou seria destituído.

“Nunca mais colocará lá os pés. Se o fizer é uma dinâmica de golpe”, sublinhou Embaló, citado pela Lusa. Sem avançar a razão pela qual os deputados discutiram a fragilização do principal órgão judicial possa ser incluído nessa "dinâmica de golpe".

Como o líder do Parlamento não acatou as “ordens” do Presidente, e a Comissão Permanente discutiu mesmo a questão do Supremo, o chefe de Estado terá concretizado a sua ameaça, enviando os militares e nomeando por sua iniciativa uma nova presidente para a ANP.

Adaja Satu Camará é a líder da ala dissidente do partido Madem-G15 que é afecta ao Presidente guineense. Umaro Sissoco Embaló fomentou, como já antes tinha feito no PRS, uma cisão dentro do Madem-G15, arranjando dentro dos dois partidos alas que lhe são favoráveis depois de ter entrado em conflito com as direcções legítimas desses partidos.

O Presidente foi eleito com apoio do Madem-G15, teve também apoio do PRS e o primeiro primeiro-ministro que nomeou é o líder da APU-PDGB, com todos se foi desaguisando ao longo do seu mandato, ao ponto de estes terem assinado, a 12 de Agosto, em Lisboa, uma “declaração política conjunta” com a Coligação PAI-Terra Ranka, liderada pelo PAIGC, para travar a deriva autoritária de Embaló, algo que parecem não estar a conseguir.

O Presidente não só mantém para 24 de Novembro as eleições legislativas antecipadas contra a opinião de todos os partidos, depois de ter destituído o Parlamento democraticamente eleito antes do prazo constitucional para o fazer, como se recusa a marcar as presidenciais e, ao que tudo indica, pretende manter-se no cargo para lá do fim do seu mandato, a 27 de Fevereiro de 2025. E esta “destituição” de Domingos Simões Pereira de presidente do Parlamento, à margem da vontade dos deputados, dos partidos e atropelando a Constituição, é um sinal forte de que a Umaro Sissoco Embaló não lhe interessa o apaziguamento da situação política.

O presidente da ANP convocou, entretanto, todos os membros da Mesa, Conferência de Líderes dos Grupos Parlamentares e da Comissão Permanente da ANP para se reunirem esta segunda-feira no Hotel Azalay, em Bissau, para analisar a situação.