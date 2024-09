Israel ataca alvos no sul e leste do Líbano

Sul e leste do Líbano está a ser alvo de ataques por parte de Israel. Exército israelita já tinha avisado que ia atacar alvos do Hezbollah na região. Terão sido mais de 80 ataques aéreos em meia hora.

Dezenas de ataques israelitas estão a ocorrer no sul e no leste do Líbano, noticiariam a agência de notícias oficial libanesa e os jornalistas da Agence France-Presse (AFP).

Antes, Israel tinha aconselhado os habitantes do sul do país a “manterem-se afastados dos alvos” do movimento pró-iraniano Hezbollah, prometendo continuar os ataques “maiores e mais precisos” num futuro próximo.

“Aconselhamos os civis das aldeias libanesas situadas dentro ou perto de edifícios e áreas utilizadas pelo Hezbollah para fins militares, tais como as utilizadas para armazenar armas, a procurar abrigo imediatamente para sua própria segurança”, disse o porta-voz do exército, contra-almirante Daniel Hagari, numa conferência de imprensa.

O exército israelita vai efectuar “ataques maiores e mais precisos contra alvos terroristas que foram amplamente estabelecidos no Líbano”, acrescentou.

A agência ANI informou que “aviões de guerra inimigos lançaram (...) mais de 80 ataques aéreos em meia hora”, visando zonas do sul do Líbano, ao mesmo tempo que iniciaram “intensos ataques no vale de Bekaa”, no leste do país. Também os correspondentes da AFP no sul e no leste do país relataram ataques intensos.

Os ataques acontecem poucos dias depois de as forças israelitas terem abatido um comandante do Hezbollah na sequência de um bombardeamento perto de Beirute. O alvo era Ibrahim Aqil, o comandante de operações do Hezbollah, membro do topo da hierarquia militar do grupo armado. Ibrahim Aqil também era procurado pelos Estados Unidos.