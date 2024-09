Governo autoriza abate de sobreiros para interface rodoferroviário e ponte sobre o Ave

O Governo autorizou o corte de 53 sobreiros para permitir a construção do interface rodo-ferroviário/EN14 e de uma nova ponte sobre o rio Ave entre Vila Nova de Famalicão e Trofa, segundo despacho publicado em Diário da República. Assinado pelo ministro das Infra-Estruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e pelo secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira Pereira, o despacho declarou aquelas intervenções como sendo de "imprescindível utilidade pública". Desta forma, serão abatidos 13 sobreiros adultos e 40 sobreiros jovens.

Os governantes justificam a autorização do abate de sobreiros com a "inexistência de alternativas válidas à localização do empreendimento". A autorização do abate fica condicionada à implementação do projecto de compensação apresentado pelo dono da obra, a Infra-estruturas de Portugal, que prevê que a plantação de 122 sobreiros numa parcela de terreno pertencente aos Baldios de Moimenta e Rabiçais, localizada na freguesia de Cavez, no concelho de Cabeceiras de Basto (Braga).

O empreendimento em causa consiste, desde logo, na construção do interface rodo-ferroviário/EN14, incluindo a execução de quatro rotundas e respectivas ligações à malha viária existente. Abrange ainda a construção de uma nova ponte sobre o rio Ave, em terrenos, com a extensão de 2.436 metros, que ladeiam uma antiga linha ferroviária, localizados na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), no concelho da Trofa (Porto), e nas freguesias de Ribeirão e Lousado, no concelho de Vila Nova de Famalicão (Braga).

No despacho hoje publicado em Diário da República, o Governo sublinha o "relevante interesse público, económico e social do empreendimento", bem como a sua sustentabilidade, uma vez que vai permitir melhorar as acessibilidades ao Hospital da Trofa e à estação de caminhos-de-ferro.

Além disso, acrescentam, vai garantir a compatibilização do traçado com a ampliação da fábrica Continental Mabor e Continental Indústria de Pneus, bem como a melhoria da via de ligação entre a EN14 e a EM 508, prevista no contexto do projecto de melhoria de acessibilidades às áreas empresariais de Famalicão Sul, Ribeirão e Lousado. Com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, o empreendimento garantirá também a conclusão da variante à EN14, com a ligação à rotunda na EN14, já executada.