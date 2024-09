Artista belga presta homenagem aos bombeiros em vários espaços de Estarreja

Pequenas pinturas, criadas no âmbito do Estau – Festival de Arte Urbana, estão espalhadas por bancos de jardim, caixas de electricidade e paredes do centro da cidade

Os fãs de arte urbana já lhe conhecem os traços: pequenas pinturas de trabalhadores públicos em cenas humorísticas do quotidiano. Na intervenção que tinha planeado desenvolver em Estarreja, no âmbito do Estau – Festival de Arte Urbana, que decorreu nas últimas duas semanas, era exactamente essa a linha que o artista belga Jaune ia seguir. Contudo, ao chegar a um território assolado pelas chamas, com o céu coberto de fumo, decidiu alterar aquilo que tinha em mente para prestar uma homenagem aos bombeiros através da sua arte. São 16 pequenas pinturas, no total, plasmadas em bancos de jardim, caixas de electricidade e paredes do centro da cidade de Estarreja.

As figuras de bombeiros a andar de skate por cima de uma base de chamas, a aproveitar um momento de amena cavaqueira ou a usufruir de um momento de pura descontracção – o artista diz que gosta de pintar os trabalhadores “em situações estranhas” -, pretendem homenagear quem esteve na linha da frente a combater o fogo. “Porque estas pessoas são heróis, protegendo pessoas e a natureza das chamas. Mais: maior parte deles são voluntários”, escreveu, na sua página de Instagram, numa publicação onde também aparece uma fotografia de uma auto-estrada cheia de fumo.

Foi assim que Jaune encontrou, no dia 18, a região – os municípios vizinhos de Sever do Vouga, Albergaria-a-Velha e Águeda foram fortemente fustigados pelo fogo - na qual foi desafiado a vir deixar a sua marca no âmbito de um festival que, a cada dois anos, transforma o espaço urbano de Estarreja numa grande tela. “Como tinha os incêndios muito fortes aqui ao redor, decidi adaptar os uniformes das minhas figuras, com as cores dos bombeiros portugueses”, explicou o artista nascido em 1986 e que passou assim a ser um dos oito novos artistas representados no roteiro de arte urbana estarrejense.

O público pode apreciar as suas obras na Avenida de Visconde Salreu, Praça Francisco Barbosa e Parque Municipal do Antuã, junto a outras intervenções artísticas, grande parte delas de grande escala, assinadas por nomes como Bordalo II, Halfstudio e Vhils, entre outros. “Gosto de trabalhar com pequenas figuras, porque vou andando pelas ruas e descubro os lugares de uma outra forma, completamente diferente”, destacou.

O roteiro do festival iniciado em 2016 está disponível no website da autarquia e conta já com mais de quatro dezenas de pontos de paragem.