Há um livro sobre Ella, a cadela que “salvou a vida” ao irmão de Kate Middleton

Os Middleton são uma família normal britânica, com dificuldades em falar sobre emoções e saúde mental. Quem o diz é James Middleton, o irmão mais novo da princesa de Gales, Kate, que relata no novo livro de memórias uma infância marcada pelas dificuldades escolares, explicada mais tarde com um diagnóstico de dislexia e perturbação de hiperactividade e défice de atenção (PHDA). E o seu maior apoio não foram os pais ou as irmãs, mas a cadela Ella, a quem dedica o livro por o ter ajudado a ultrapassar uma depressão.

Em Meet Ella : The Dog Who Saved My Life (Conheçam Ella: a cadela que mudou a minha vida, ainda sem tradução em português), James começa por recordar a infância, onde era constantemente comparado com as irmãs, Kate e Pippa, ambas alunas exímias. O pai, detalha, chegou a dizer-lhe que a sua “educação cara” no internato de Marlborough “era um desperdício de dinheiro”.

Naquela altura, nunca foi diagnosticada a dislexia nem o défice de atenção. “Os meus pais sempre acharam difícil conversar comigo sobre saúde mental, porque acreditavam que me conheciam melhor do que eu mesmo. As intenções deles eram boas e apoiaram-me muito, mas resistiram à terapia e a maior preocupação deles era que eu ficasse dependente de antidepressivos”, relata no livro que chega às livrarias do Reino Unido a 26 de Setembro.

Enquanto estudava na Universidade de Edimburgo, ainda antes de procurar ajuda psicológica profissional, James adoptou Ella da ninhada de um amigo. Foi a cadela que o acompanhou à primeira sessão de terapia em 2017, quando tinha 30 anos. “Os meus pais ficaram incomodados por eu ter sido rotulado de clinicamente deprimido. Para as pessoas da geração deles, posso entender que é preocupante. A sociedade só agora começou a quebrar o estigma. Porém, Kate e Pippa entenderam-me”, escreve em excertos publicados pelo Daily Mail.

A cadela acompanhou-o em muitos momentos importantes, incluindo nos ensaios para o casamento de Kate e William em Abril de 2011. Foi com a presença de Ella em mente que conseguiu vencer as dificuldades da dislexia e ler uma passagem da Bíblia na Abadia de Westminster perante centenas de convidados.

E até o príncipe William era fã de Ella. “Quando a conheceu pela primeira vez, apaixonou-se por ela”, detalha num excerto, onde conta alguns episódios familiares. “Também sei que Ella lhe deu uma desculpa para escapar da natureza ferozmente competitiva da família Middleton, que surgia sempre que jogávamos o nosso jogo de cartas favorito, Racing Demon. Quando não queria jogar mais, fugia para abraçar Ella” . Uma vez recorda-se de ouvir o cunhado, William, perguntar: “James, ela precisa de dar uma volta?” Era a desculpa de que precisava para se afastar. “Eu e as minhas irmãs trocávamos um olhar cúmplice”, conta.

Mas foi também Ella que o salvou do suicídio em Novembro de 2017. “Sentia que a vida não valia mais a pena ser vivida. Senti-me incompreendido; um fracasso completo. Não desejaria o sentimento de inutilidade, desespero, isolamento e solidão nem mesmo ao meu pior inimigo”, confessa. Perante o desespero da depressão, subiu ao telhado do seu apartamento em Londres. “Os pensamentos sombrios aglomeram-se. O que posso fazer para os parar? Penso em saltar do telhado. Quem é que me encontraria? Um taxista? Um vizinho? Pergunto-me se isso poderia ser interpretado como um acidente trágico. Assim, a minha família seria poupada da tortura de saber que cometi suicídio”, declara.

É então que olha pela clarabóia para o interior do apartamento e vê “os olhos ternos” de Ella, que “implorava” que descesse do telhado. Desceu e encontrou em Ella a força para superar a depressão. “Quando senti que o esforço de viver não valia a pena, levei-a a passear e alimentei-a. Ella deu-me um propósito, uma razão de existir. Salvou a minha vida”, declara.

A paixão pelo animal de estimação levou a que fundasse uma empresa de alimentação e produtos de bem-estar para cães, a James&Ella. A cadela morreu no ano passado, na sequência de uma doença fulminante, mas acompanhou o casamento de James com a analista financeira Alizee Thevenet, com quem se casou em 2021. O casal tem um filho, Inigo, com 1 ano, e seis cachorros: Zulu, Inka, Luna, Mabel, Nala e Isla.