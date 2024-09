O marasmo, a infância e Madonna: os destaques da Semana da Moda de Milão

Da Ásia sopram ventos de uma crise para o luxo, mas, por cá, as semanas de moda seguem indiferentes. Reúnem-se as celebridades de Hollywood e estrelas do K-pop na primeira fila e as modelos desfilam pela passerelle. Na Semana da Moda de Milão, que encerra nesta segunda-feira, as colecções de Primavera/Verão 2025 mantiveram-se no expectável com poucas surpresas a animarem as redes sociais ao longo da semana — além dos animais de peluche da Bottega Veneta ou de Madonna na Dolce&Gabbana.

100 anos de Fendi

Foi a Fendi a marcar o arranque dos desfiles em Milão. Com Kim Jones na liderança (o britânico também assina as colecções masculinas da Dior), a casa de moda tem revisitado os arquivos, debruçando-se em ícones como as peças em pêlo ou a mala Baguette. A técnica de reinventar os clássicos, que resulta comercialmente, por vezes denuncia uma preguiça criativa, apesar de Jones se esforçar para não cair na repetição.

O desfile em Milão marcava o arranque da celebração do centenário da Fendi, co-fundada por Adele Fendi, em 1925, que Jones quis homenagear. O legado foi continuado pelas filhas, em especial por Silvia Venturini Fendi, que é a responsável pela linha de acessórios e deu voz à banda sonora do desfile junto com a filha, Anna Fendi.

Jones não quis só homenagear a mulher que lançou as bases da Fendi, mas também a cultura dos loucos anos 20. “[O ano de] 1925 tem tantos momentos marcantes; é o ano da fundação da Fendi, mas também o ano da exposição Art Déco. São também publicados Mrs Dalloway de Virginia Woolf e O Grande Gatsby de F. Scott Fitzgerald”, declarou o criador ao The Guardian no rescaldo do desfile. E resumia: “Há modernismo no vestuário, no design, na decoração e no pensamento e abordámos a colecção com estes aspectos em mente, como uma amálgama de épocas, estados de espírito e técnicas — de então e de agora.”

A abordagem foi bastante literal com as silhuetas clássicas dos anos 1920, as cinturas descidas e os pequenos vestidos com franjas, mas com a modernidade das transparências ou das sobreposições de estilo urbano. “Não gosto de olhar para as coisas de uma forma reflexiva ou nostálgica”, defende o director criativo, que clama ter trazido um reflexo de como as mulheres de vestem agora, em lugar de um elogio ao passado. “A capacidade de um utilizador viver a vida contemporânea numa colecção é a chave”, assevera.

É a pensar na mulher do agora que a clássica mala Baguette ganhou uma versão maior e mais prática, acompanhando o quotidiano agitado — chama-se Mamma Baguette, evocando Adele Fendi. A terminar o desfile, as modelos surgiram numa espécie de palco que se abriu perante os convidados. Estava inaugurado um ano de comemorações e um centenário é também um ímpeto comercial que a LVMH, que detém a marca, não deixará certamente passar em branco.

Foto Prada Alessandro Garofalo/Reuters

O algoritmo da Prada

Miuccia Prada confessou-se “muito nervosa”, “muito mais do que o habitual”, para esta edição da Semana da Moda. Admitiu-o nos bastidores em frente da imprensa internacional, que, momentos depois, compreendeu o motivo do nervosismo.

Nas últimas décadas, a Prada tem oscilado entre o minimalismo e a exuberância, mas nunca tinha assumido a sua estranheza de forma tão aberta como neste desfile, onde recuperaram inclusive as peças mais estranhas do seu arquivo. “Havia a intenção de mostrar como se podem utilizar coisas velhas”, declarou a criadora, ao lado de Raf Simons, com quem assina as colecções. “Queríamos que cada indivíduo fosse o seu próprio super-herói, com a sua própria história, o seu próprio poder”, acrescentou o criador belga, citado pela Women’s Wear Daily.

A dimensão de estranheza — traduzida em grandes óculos de sol e chapéus, mas também na amálgama do vestuário entre metalizados e assimétricos — era também uma espécie de reflexão sobre esta era em que a moda está a navegar na incerteza do que trará a inteligência artificial. “Somos movidos por algoritmos. Gostamos das coisas porque as pessoas nos dizem para gostarmos delas”, criticou Miuccia Prada, que quis trazer precisamente o estranho, o que dificilmente seria consensual.

O uniforme clássico da Prada, como a minissaia plissada em náilon, foi substituído por minissaias estilo cinto ou microcalções, mas também por vestidos a assumirem as costuras irregulares ou peças em vinil recortadas a laser, quase num estilo punk. Fica por saber se a estranheza terá aceitação comercial — se o algoritmo ajudar.

Foto Models Natasha Poly, Joan Smalls, Isabeli Fontana, Mariacarla Boscono, Alek Wek, Karen Elson e Eva Herzigova em homenagem a Roberto Cavalli Alessandro Garofalo/Reuters

A homenagem a Cavalli

Foi o primeiro desfile da Cavalli desde a morte do criador em Abril deste ano com 83 anos. Na sala do desfile, a atmosfera era de emoção sobretudo quando se fez ouvir a voz do próprio Roberto Cavalli, que dizia que ele “era a festa”.

Antes da “festa”, o desfile abriu com uma série de vestidos brancos, que simbolizavam o vazio de Puglisi quando se viu perante a tarefa de ter de criar uma colecção depois da morte do fundador — o branco também evocava as casas brancas da Sicília, de onde o director criativo é natural. Depois, perante o vazio, decidiu transformar o momento na festa maximalista que Cavalli adoraria, numa azáfama de padrões, com o estampado animal a destacar-se, a par das gangas.

Para fechar, trouxe algumas das musas de Cavalli que usaram alguns dos vestidos de noite mais icónicos da casa de moda. Em destaque, a italiana Mariacarla Boscono, que desfilou com um vestido repleto de penas, ao lado de Alek Wek, que usou uma recriação de um vestido de 2003 desenhado para Christina Aguilera usar nos VMA. Já Isabeli Fontana, Natasha Poly e Joan Smalls desfilaram com vestidos acetinados com padrão zebra, igual ao que Cavalli criou para Aaliyah em 2001.

Foto O director criativo da Gucci, Sabato de Sarno Claudia Greco/Reuters

A (mesma) Gucci

Não têm sido anos fáceis para a Gucci. Depois de um crescimento exponencial durante os anos da pandemia, a marca-estrela da Kering tem enfrentado dificuldades e Alessandro Michele saiu da liderança criativa, depois de ter sido culpado pela estagnação da etiqueta. Mas quando o sucessor Sabato De Sarno apresentou a primeira colecção pouco mudou e, no segundo trimestre deste ano, as vendas caíram 20%.

Perante o marasmo em que a marca se encontra, De Sarno podia escolher arriscar e ir além do bordeaux que tem trazido nas últimas estações, conhecido já por vermelho Ancora, mas não o fez, limitando-se uma vez mais a repetir alguns dos ícones da mais conhecida casa italiana, imaginados “para umas férias em Capri”. Como novidade, introduziu o verde-lima, que já foi uma das cores tendência deste Verão e parece que vai estender-se a 2025.

Voltou a apostar nos microcalções, que estreou na primeira colecção, mas que aqui assumiram uma vertente mais leve, e acrescentou-lhe um toque de Tom Ford (o mais aclamado criador à frente da Gucci no início dos anos 2000) com laivos de preto e branco com detalhes dourados. Nos acessórios, apostou em ícones já conhecidos como as malas Jackie e Bamboo, que ganharam novos padrões.

Sabato De Sarno detalhou: “Alfaiataria, lingerie, couro, silhuetas dos anos 60... e o momento em que o sol mergulha no mar no final de um dia de Agosto.” A década de 1960 viu-se nos fatos com minissaia, com um padrão inspirado pelas fivelas dos conhecidos mocassins — que, nesta estação, se tornaram em botas —, mas também as peças em vinil. “Estava obcecado em criar um ambiente refinado, mas sempre com uma atitude irreverente”, resumiu, definindo a colecção como uma “grandeza casual”.

A infância em Bottega Veneta

E se a Gucci continua a registar perdas, a Bottega Veneta tem crescido à boleia da genialidade criativa de Matthieu Blazy, que parece não ter pudores em arriscar. Certo é que o cenário do desfile deste sábado foi motivo de falatório nas redes sociais ao longo de todo o fim-de-semana — os convidados sentaram-se em pufes em forma de galinhas, coelhos, cavalos e raposas.

A ideia, contou o criador, surgiu-lhe ao rever E.T de Steven Spielberg, em particular uma das cenas que mostra vários animais de peluche. Blazy propôs-se então a explorar os limites da imaginação infantil. “Interessava-me a ideia da maravilha que se tem quando se é criança, a primeira experiência de moda quando se experimenta a roupa dos pais e se brinca ao vestir”, declarou o designer aos jornalistas depois do desfile, citado pelo The Guardian. “Precisamos de beleza e alegria e de continuar a brincar... é como uma liberdade.”

Assumindo a liberdade, brincou com as proporções tradicionais do vestuário, retirando uma perna às calças dos fatos ou tornando as lapelas das gabardinas em orelhas de coelho. Invariavelmente, as peças estavam amarrotadas, mas havia um motivo. “É como aquele primeiro dia de escola em que chegamos com um aspecto impecável e voltamos ao fim do dia amarrotados”, comparou Matthieu Blazy.

Nos acessórios, categoria que a marca conhecida pelo trabalho com pele se tem notabilizado, Matthieu Blazy usou a mesma ironia, trocando as famosas malas Jodie por sacos de almoço ou mochilas escolares feitas em pele. “Na colecção, é evocado um novo tipo de poder de vestir: o poder da sinceridade, da brincadeira e da estranheza chique”, resumia o comunicado do desfile.

Foto Domenico Dolce e Stefano Gabbana abraçam Madonna no final do desfile EPA/MATTEO BAZZI

Madonna, musa da Dolce&Gabbana

Na Dolce&Gabbana frequentemente as roupas tornam-se secundárias ao espectáculo — como quando Kim Kardashian foi a estrela do desfile. Quando, neste sábado, Madonna se sentou na primeira fila do desfile confirmou-se que seria um desses momentos em que a colecção passou quase despercebida. Mas a marca faz manchetes, levando-nos a questionar se Domenico Dolce e Stefano Gabbana já não têm outra estratégia criativa a que recorrer.

Durante os minutos seguintes, 58 modelos reinterpretaram o legado da rainha da pop, uma das musas da marca. “A Madonna sempre foi um dos nossos ícones”, confirmou a dupla à revista Vogue, recusando-se a descrever a colecção como apenas uma homenagem a Madonna, mas a todas as mulheres com a mesma audácia. “A mulher desta estação é a do cinema, a grande diva do passado, a pin-up: uma mulher que sempre brincou com a sua personalidade, mantendo-se sempre fiel a si própria.”

Contudo, algumas alusões foram literais, como os soutiens cónicos, uma criação de Jean Paul Gaultier e que Madonna popularizou na digressão Blonde Ambition, aqui usados por baixo de vestidos pretos com transparências. Não se sabe se a reinterpretação terá sido autorizada por Gaultier, que não se pronunciou ainda sobre o tema.

O visual das modelos com uma bandolete a prender a cabeleira loura assemelhava-se também ao de Madonna dos anos 1990. E, no final, enquanto as 58 Madonnas percorriam novamente a passerelle, a plateia fez uma ovação de pé à Madonna original que usava um véu preto com uma coroa e foi abraçada pela dupla de designers.

O calendário de moda segue na Semana da Moda de Paris, a partir desta terça-feira até 1 de Outubro. Esperam-se apresentações de casas como a Dior, a Chanel, a McQueen, a Louis Vuitton, a Hermès ou a Valentino.