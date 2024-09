Excedente do primeiro semestre acima do registado no ano passado

Depois de um pequeno défice no primeiro trimestre, as contas públicas chegaram a metade do ano já com um excedente de 1,2%, melhor do que em igual período de 2023.

Apesar dos avisos do ministro das Finanças de que as contas estavam “bastante piores” do que o anunciado pelo anterior Governo, Portugal terminou o primeiro semestre deste ano com um excedente nas contas públicas superior ao registado em igual período de 2023, o ano em que se registou um saldo positivo recorde das últimas cinco décadas.

De acordo com os dados das contas nacionais publicados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, na primeira metade deste ano, o saldo orçamental em contabilidade nacional (a metodologia usada a nível europeu e que adopta uma óptica de compromisso) cifrou-se num valor positivo de 1707 milhões de euros, o que equivale a 1,2% do PIB do semestre.

Este resultado compara com um excedente de 1,1% do PIB em igual período do ano passado. O ano de 2023 acabou com um excedente de 1,2% do PIB, o valor mais alto registado em democracia.

As contas públicas portuguesas parecem assim caminhar, mais uma vez, para um saldo positivo no decorrer deste ano. Isto apesar de, no primeiro trimestre do ano, se ter verificado um défice de 47 milhões de euros, um valor que fica abaixo de 0,1% do PIB. Este valor foi sujeito a uma ligeira revisão por parte do INE (que procedeu à introdução de uma nova série nas contas nacionais). Há três meses, o valor reportado para o défice orçamental foi de 119 milhões de euros, um valor equivalente a 0,2% do PIB desse trimestre.

No segundo trimestre, contudo, operou-se uma viragem completa das contas, especialmente por via de um desempenho muito mais favorável do lado da receita. O saldo orçamental no período de Abril a Junho foi positivo em 1754 milhões de euros, um valor equivalente a 2,5% do PIB desse trimestre.

O mesmo tipo de viragem positiva nas contas verificou-se nos dados da execução orçamental reportados pela Direcção Geral do Orçamento em contabilidade pública, ou seja, numa óptica de caixa, mas apenas a partir de Julho. Até ao final de Junho registou-se aí um défice de 2731 milhões de euros. No entanto, logo em Julho, principalmente devido ao facto de ter sido este ano o mês em que terminava o prazo para a entrega pelas empresas do modelo 22 do IRC, verificou-se uma aceleração das receitas, passando-se para um excedente de 1059,8 milhões de euros nos primeiros sete meses do ano.

Uma melhoria das contas públicas ao longo do ano, motivada em larga medida pelos resultados positivos ao nível da cobrança fiscal, é o cenário traçado pelo Conselho das Finanças Públicas, que numa projecção dos resultados orçamentais para a totalidade de 2024 apontou, na semana passada, para um excedente de 0,7% do PIB, caso não sejam tomadas até ao final do ano novas medidas.

O Governo, contudo, mantém-se mais pessimista. Depois de em Abril ter alertado o país que as contas públicas herdadas do anterior governo estavam “bastante piores” do que o esperado, Joaquim Miranda Sarmento apontou, nas informações prestadas aos partidos da oposição no âmbito das negociações do OE 2025, para um excedente orçamental em 2024 situado entre 0,2% e 0,3%. O Governo assinalou também que o excedente seria maior sem as medidas aprovadas pelo Parlamento contra a vontade do Governo, como a redução adicional do IRS, a isenção de portagens ou a redução do IVA da electricidade, com um valor próximo de 1000 milhões de euros, em vez dos cerca de 500 milhões que previa então verificarem-se.

Mas agora, na notificação relativa ao Procedimento por Défices Excessivos publicada também esta segunda-feira pelo INE, o valor do saldo orçamental estimado para o total de 2024, valor que é da responsabilidade do Ministério das Finanças, é de 761 milhões de euros, cerca de 0,3% do PIB.