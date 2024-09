De contas “bastante piores” a um excedente mais alto, em apenas quatro meses

INE dá a conhecer nesta segunda-feira o saldo do segundo trimestre, mas as previsões para o total do ano já são, graças à receita fiscal e apesar de novas medidas, mais positivas do que o esperado.

Quando, no mês de Abril, poucas semanas depois de tomar posse como ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento afirmou que as contas públicas estavam “bastante pior" do que o esperado e do que aquilo que o anterior executivo dizia, temeu-se que se iria assistir em Portugal a mais um episódio de derrapagem repentina das contas públicas. No entanto, passados apenas quatro meses, e apesar da aprovação de diversas medidas no Parlamento contra a vontade do Governo, não há sinal de derrapagens e as últimas projecções independentes são mesmo de um resultado orçamental este ano melhor do que o previsto.