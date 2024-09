Carga fiscal sobe na primeira metade do ano e contribui para excedente

Como em anos anteriores, a força do mercado de trabalho e o aumento dos lucros das grandes empresas estão a fazer subir o peso da receita fiscal e contributiva no PIB, ajudando as finanças públicas.

Numa repetição daquilo que aconteceu nos anos anteriores, as contas públicas portuguesas voltaram, na primeira metade de 2024, a surpreender com um saldo mais positivo do que o esperado, graças sobretudo a taxas de crescimento elevadas da receita com impostos e contribuições sociais, que prolongaram, pelo menos até Junho, a tendência ascendente da carga fiscal.