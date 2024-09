Terça na TV: Ellen, Duras e o Orçamento do Estado

CINEMA

Destroyer: Ajuste de Contas

Nos Studios, 16h20

Acção, crime e drama com realização de Karyn Kusama, argumento de Phil Hay e Matt Manfredi, e Nicole Kidman como protagonista, numa interpretação nomeada para o Globo de Ouro de melhor actriz.

Há uns anos, Erin Bell, detective polícia de Los Angeles, aceitou participar como infiltrada numa investigação a um perigoso grupo de assaltantes. Apesar dos seus esforços, a missão foi mal-sucedida e resultou numa tragédia pessoal. Profundamente abalada, caiu na depressão e no alcoolismo. Agora, depara-se com um caso que parece estar ligado a esse momento do passado e decide perseguir os criminosos para encontrar as provas que lhe faltavam. Mas não vai ser fácil manter a imparcialidade que a investigação exige.

A Minha Semana com Marilyn

Cinemundo, 21h

Durante o Verão de 1956, Sir Laurence Olivier (Kenneth Branagh) começou, em Londres, a rodagem do filme O Príncipe e a Corista, com Marilyn Monroe (Michelle Williams) como protagonista. O jovem Colin Clark (Eddie Redmayne), na altura assistente de produção do filme, acaba por passar uma semana inteira na companhia da actriz. Enquanto ele lhe mostra todos os recantos da cidade e o estilo de vida britânico, ela mostra-se na sua intimidade: as inseguranças, as fraquezas a enorme dificuldade em lidar com a fama.

Escrito por Adrian Hodges (criador da série Sobreviventes) e dirigido por Simon Curtis, o filme tem por base dois livros autobiográficos de Clark, onde descreve essa semana que marcou a sua vida.

SÉRIE

Chicago P.D.

Star Channel, 22h15

Sejam polícias de giro ou detectives especializados, os agentes de Chicago são chamados a reentrar em acção. É o início da 11.ª época da série que ficciona o seu dia-a-dia enquanto se esforçam por proteger e servir a cidade norte-americana. Trata-se de um spin-off da original Chicago Fire, esta focada em bombeiros (em emissão no AXN, à segunda-feira). Esta será a última temporada de Chicago P.D. com Tracy Spiridakos no papel de Hailey Upton.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h27

Directo. A discussão desta noite prende-se com o Orçamento do Estado para 2025. Incide tanto na falta de entendimento entre as forças políticas como nas notícias que dão conta da ameaça de (mais uma) dissolução do Parlamento caso falhe a aprovação e, por conseguinte, de uma eventual crise política no horizonte. Os convidados do debate moderado por Carlos Daniel são os líderes dos partidos com maior representação no hemiciclo: Hugo Soares pelo PSD, Alexandra Leitão pelo PS e Pedro Pinto pelo Chega.

DOCUMENTÁRIOS

A Barreira: Marguerite Duras e a Ilusão Colonial

RTP2, 22h56

O debate sobre colonialismo é iluminado pela releitura de uma obra que, em 1950, ousou criticá-lo e denunciar os seus abusos: Uma Barragem Contra o Pacífico, de Marguerite Duras. Este documentário de Nathalie Masduraud e Valérie Urrea analisa o livro em detalhe, cruzando imagens antigas e actuais, e contando com contributos de antropólogos e especialistas na obra da escritora francesa.

Deus Cérebro

RTP2, 2h19

António Damásio, Alcino Silva, Rui Costa, Alexandre Castro Caldas, Pedro Cabral e outros investigadores de referência partilham diferentes pontos de vista sobre os mistérios do cérebro humano, nesta série documental realizada por António José de Almeida. Deus Cérebro regressa hoje à RTP2 a ritmo diário. Arranca com a Maquinaria das emoções e prossegue com os temas Em construção, A peça que falta e Inesgotável.

COMÉDIA

Ellen DeGeneres: For Your Approval

Netflix, streaming

Estreia. Anunciado como o derradeiro especial de stand-up da apresentadora, humorista e ícone LGBTQIA+ norte-americana Ellen DeGeneres, For Your Approval promete abordar sem rodeios “a fama, o estacionamento em paralelo e a vida desde que foi ‘corrida do show business’”, cita a Netflix, em alusão às acusações de ambiente tóxico nos bastidores do talk-show.